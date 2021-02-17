Навальный: Я не за решеткой, а в космическом корабле на пути к прекрасному новому миру

Российский оппозиционер поделился впечатлениями от нахождения за решёткой.
«Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — написал 17 февраля Алексей Навальный в своем Instagram.
По его словам, вопрос о том, как он переносит заточение, самый частый, который ему задают. Он отметил, что представляет себя в «путешествии, летящим к прекрасному новому миру». Оппозиционер отметил лишь одно отличие от фильма о космосе — у него нет оружия.
Навальный считает, что космические путешествия могут быть опасны, но часто приходит помощь.
«Пожалуй, заточу ложку о стену», — резюмировал Навальный.