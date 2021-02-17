Навальный: Я не за решеткой, а в космическом корабле на пути к прекрасному новому миру

Российский оппозиционер поделился впечатлениями от нахождения за решёткой.



«Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — написал 17 февраля Алексей Навальный в своем Instagram.

По его словам, вопрос о том, как он переносит заточение, самый частый, который ему задают. Он отметил, что представляет себя в «путешествии, летящим к прекрасному новому миру». Оппозиционер отметил лишь одно отличие от фильма о космосе — у него нет оружия.