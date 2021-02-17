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Навальный: Я не за решеткой, а в космическом корабле на пути к прекрасному новому миру

Российский оппозиционер поделился впечатлениями от нахождения за решёткой.

«Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — написал 17 февраля Алексей Навальный в своем Instagram.

По его словам, вопрос о том, как он переносит заточение, самый частый, который ему задают. Он отметил, что представляет себя в «путешествии, летящим к прекрасному новому миру». Оппозиционер отметил лишь одно отличие от фильма о космосе — у него нет оружия.

Навальный считает, что космические путешествия могут быть опасны, но часто приходит помощь.

«Пожалуй, заточу ложку о стену», — резюмировал Навальный.

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Комментарии (20)

paha
А чем и на чем он пишет в инстаграм? Ахринеть.
kusto
Нормально он кремлеботов потроллил, вот у них пригорело-то знатно ).
DEMOMON
Чем его там колят?..
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