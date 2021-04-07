FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
31
Печать

«У меня на 100% хардкорная тюремная голодовка». Навальный рассказал о походах на кухню с видеорегистратором

Навальный описал, в каких условиях ему приходится голодать

Оппозиционный политик поделился подробностями своей голодовки. По словам Алексея Навального, ему приходится выкидывать из карманов подложенные конфеты и пить под надзором сотрудника колонии.

«Все видят, что у меня на 100% хардкорная тюремная голодовка. Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленой воды, сока, витаминов и т.д. Только вода», — написано в его Instagram 7 апреля.

Заключённый покровской ИК-2, отказавшийся принимать пищу, пока к нему не допустят приглашённых врачей, заявил, что его нельзя упрекнуть в том, что он «тайком ест печеньки». «Очень правильным решением было с первого дня голодовки вообще не заходить на кухню без сотрудника с включенным видеорегистратором. Попить можно только на кухне. Я захожу, пью из «бачка для питьевой воды», меня в этот момент снимают, я выхожу. И ни к каким сумкам не подхожу один», — описывает Навальный процесс утоления жажды.

Более того, в кухне, куда «притащили плитку», теперь «целыми днями» жарят курицу и хлеб, отмечает оппозиционер. «Пир и либерализация!» — резюмирует он с сарказмом.

Ранее о соблазнах в виде курицы и конфет, а также о требовании предоставить паспорт заключённого рассказала супруга оппозиционера Юлия Навальная.

Как показала МРТ, у Алексея Навального есть две грыжи и протрузия, и сейчас у него обострение.

7 апреля стало известно, что в колонии, где сидит политик, провели интеллектуальную викторину.

Ранее о быте осужденных ИК-2 Покрова рассказал телеканал RT, в котором Мария Бутина спорила с Алексеем Навальным об условиях содержания. В колонии у политика начались проблемы со здоровьем — нога начала терять чувствительность, затем заболела спина, поднялась температура, а трое осужденных из отряда были госпитализировали с туберкулезом. Из-за неоказания медицинской помощи Навальный объявил голодовку. 5 апреля его перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Печенеги и половцы
Навальному здоровья!
Skazochny
сколько пригожинского scheiße понабежало)))
ARISTARH
Когда подохнет уже мразота, надоел уже всем
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний