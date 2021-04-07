Оппозиционный политик поделился подробностями своей голодовки. По словам Алексея Навального, ему приходится выкидывать из карманов подложенные конфеты и пить под надзором сотрудника колонии. «Все видят, что у меня на 100% хардкорная тюремная голодовка. Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленой воды, сока, витаминов и т.д. Только вода», — написано в его Instagram 7 апреля.

Заключённый покровской ИК-2, отказавшийся принимать пищу, пока к нему не допустят приглашённых врачей, заявил, что его нельзя упрекнуть в том, что он «тайком ест печеньки». «Очень правильным решением было с первого дня голодовки вообще не заходить на кухню без сотрудника с включенным видеорегистратором. Попить можно только на кухне. Я захожу, пью из «бачка для питьевой воды», меня в этот момент снимают, я выхожу. И ни к каким сумкам не подхожу один», — описывает Навальный процесс утоления жажды.