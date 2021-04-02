Телеканал RT выпустил сюжет о исправительной колонии №2 в Покрове, где отбывает заключение российский оппозиционер Алексей Навальный. В нём Мария Бутина пытается поговорить с сидельцем и рассказывает об условиях его пребывания. На видео Навальный лежит в помещении на своей койке и читает книгу.

Бутина подходит и интересуется его самочувствием, на что оппозиционер говорит: «Давайте я попробую всё-таки встать <...>, мне неудобно с вами лёжа разговаривать». После монтажной склейки журналистка комментирует: «Вы, Алексей Анатольевич, в американской тюрьме не были. Это идеальный пол».

В другом коротком ролике Бутина, которая полтора года была в заключении в США по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства, рассказывает Навальному о тюремных порядках: «Вы прекрасно знаете, если вы не убираете это помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что эта нагрузка ложится на других людей». В ответ Навальный обвиняет её во лжи и попытке устроить шоу, добавляя, что своё спальное место он убирает.

«Навальный наотрез отказался от любых видов работ, в том числе и от уборки в помещениях своего отряда», объясняя это состоянием здоровья, рассказывает телеканал. По данным RT, местный фельдшер заявила, что он был не раз осмотрен, получает «медицинскую помощь в полном объёме», «у него взяли все необходимые анализы и даже сделали МРТ». От назначенного неврологом лечения Навальный якобы отказался.

В материале RT об условиях в ИК-2 рассказано о комнатах для свиданий гостиничного типа, о том, что там «нет рецидивистов и матёрых уголовников», зато есть учебный корпус, спортзал и даже магазин. Местная продавщица поделилась списком покупок Навального, когда он заглянул однажды закупиться: «Взял конфеты шоколадные, консервы рыбные в масле. Скумбрию и сайру вроде бы. И торт».