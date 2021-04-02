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RT опубликовал видео с Навальным в колонии. Бутина поспорила с ним об условиях содержания в колонии

RT выпустил сюжет о Навальном в покровской ИК-2

Телеканал RT выпустил сюжет о исправительной колонии №2 в Покрове, где отбывает заключение российский оппозиционер Алексей Навальный. В нём Мария Бутина пытается поговорить с сидельцем и рассказывает об условиях его пребывания.

На видео Навальный лежит в помещении на своей койке и читает книгу.

Бутина подходит и интересуется его самочувствием, на что оппозиционер говорит: «Давайте я попробую всё-таки встать <...>, мне неудобно с вами лёжа разговаривать». После монтажной склейки журналистка комментирует: «Вы, Алексей Анатольевич, в американской тюрьме не были. Это идеальный пол».

В другом коротком ролике Бутина, которая полтора года была в заключении в США по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства, рассказывает Навальному о тюремных порядках: «Вы прекрасно знаете, если вы не убираете это помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что эта нагрузка ложится на других людей». В ответ Навальный обвиняет её во лжи и попытке устроить шоу, добавляя, что своё спальное место он убирает.

«Навальный наотрез отказался от любых видов работ, в том числе и от уборки в помещениях своего отряда», объясняя это состоянием здоровья, рассказывает телеканал. По данным RT, местный фельдшер заявила, что он был не раз осмотрен, получает «медицинскую помощь в полном объёме», «у него взяли все необходимые анализы и даже сделали МРТ». От назначенного неврологом лечения Навальный якобы отказался.

В материале RT об условиях в ИК-2 рассказано о комнатах для свиданий гостиничного типа, о том, что там «нет рецидивистов и матёрых уголовников», зато есть учебный корпус, спортзал и даже магазин. Местная продавщица поделилась списком покупок Навального, когда он заглянул однажды закупиться: «Взял конфеты шоколадные, консервы рыбные в масле. Скумбрию и сайру вроде бы. И торт».

Сосед оппозиционера рассказал, что спит тот практически на «почётном месте», не работает, но содержимым посылок с сокамерниками делится.

Бутина и Навальный также поспорили об условиях содержания, которые оппозиционер назвал «пыточными».

Ранее Бутина в своём Telegram-канале рассказала об оскорблениях от Навального и о том, что он лежит в колонии, «как барин».

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, перед встречей президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки и провела в тюрьме полтора года. Ей вменяли деятельность в пользу иностранного государства на территории США и работу без регистрации при министерстве юстиции. В октябре 2019 года она вернулась в Москву, а в июле 2020 года Бутина стала членом Общественной палаты РФ.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (16)

Norge
Бутина рассказала о пользе героического секса с пенсионерами и студенческих пьянок для блага страны и позвоночника, Навальный сказал, что пока не готов повторить ее подвиги. Купил в магазине две бутылки Гленфиддиша, блок Кэмела, пару банок икры, осетринки и они мило проболтали до утра.
AlBerkut
И что, его даже за валяние на койке после подъёма ещё не чпокнули?
И даже в карцер/ШИЗО не поместили?
Куда хозяин смотрит.....
gorizont_sobytiy
Дешевка, гр. НаСральный! Ещё интервью с Собчак, где он как уж на сковородке себя ведёт...)
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