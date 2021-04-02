«Лежит как барин», «ходит обычно». Мария Бутина рассказала о Навальном в «практически образцовой колонии»

«При этом могу сказать, что А. Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать», не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», — написала она 2 апреля в Telegram.

Оппозиционер Алексей Навальный, возможно, перепутал тюрьму с санаторием и требует к себе особого отношения. Ранее обвинённая в деятельности в пользу иностранного государства в США, а ныне журналист Russia Today Мария Бутина побывала в исправительной колонии № 2 в Покрове и не нашла там ничего, на что мог бы жаловаться известный заключённый.

Другие заключённые заверили Бутину, что их не будят ежечасно, речь идёт о стандартных ночных обходах, как «во всех тюрьмах мира».

«С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А. Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», — передаёт она услышанное.

После «внимательного» осмотра колонии с «аскетичными, но приемлемыми условиями» журналистка сделала вывод: «Она практически образцовая, и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь».

«Моё пожелание к Алексею: если ты совершил преступление — будь мужиком, отбудь наказание», — резюмировала она.

Накануне Навальный сообщил о приезде Бутиной, заверив, что она и её съёмочная группа «вранья на один репортаж нарезать смогут».

Любопытно, что пару лет назад RT выпустила интервью с националистом Дмитрием Дёмушкиным, который рассказывал про ад в покровской ИК-2, где отсидел два года за публикацию картинки экстремистского содержания. Дёмушкин в своём Telegram-канале очень удивился: «Интересно, когда она стала самой лучшей в России, с момента приезда в неё Навального?». И приоткрыл завесу тайны: «Бутина записала интервью с активистами (козлами) с рассказами, как все хорошо в колонии, заявив в своем телеграм-канале, что Навальный объявил голодовку ради усиления санкций».