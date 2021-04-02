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«Лежит как барин», «ходит обычно». Мария Бутина рассказала о Навальном в «практически образцовой колонии»

Бутина: Навальный выглядит вполне нормально, на невысыпающегося не похож

Оппозиционер Алексей Навальный, возможно, перепутал тюрьму с санаторием и требует к себе особого отношения. Ранее обвинённая в деятельности в пользу иностранного государства в США, а ныне журналист Russia Today Мария Бутина побывала в исправительной колонии № 2 в Покрове и не нашла там ничего, на что мог бы жаловаться известный заключённый.

«При этом могу сказать, что А. Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать», не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», — написала она 2 апреля в Telegram.

Другие заключённые заверили Бутину, что их не будят ежечасно, речь идёт о стандартных ночных обходах, как «во всех тюрьмах мира».

«С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А. Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», — передаёт она услышанное.

После «внимательного» осмотра колонии с «аскетичными, но приемлемыми условиями» журналистка сделала вывод: «Она практически образцовая, и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь».

«Моё пожелание к Алексею: если ты совершил преступление — будь мужиком, отбудь наказание», — резюмировала она.

Накануне Навальный сообщил о приезде Бутиной, заверив, что она и её съёмочная группа «вранья на один репортаж нарезать смогут».

Любопытно, что пару лет назад RT выпустила интервью с националистом Дмитрием Дёмушкиным, который рассказывал про ад в покровской ИК-2, где отсидел два года за публикацию картинки экстремистского содержания. Дёмушкин в своём Telegram-канале очень удивился: «Интересно, когда она стала самой лучшей в России, с момента приезда в неё Навального?». И приоткрыл завесу тайны: «Бутина записала интервью с активистами (козлами) с рассказами, как все хорошо в колонии, заявив в своем телеграм-канале, что Навальный объявил голодовку ради усиления санкций».

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, перед встречей президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки и провела в тюрьме полтора года. Ей вменяли деятельность в пользу иностранного государства на территории США и работу без регистрации при министерстве юстиции. В октябре 2019 года она вернулась в Москву, а в июле 2020 года Бутина стала членом Общественной палаты РФ.

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Комментарии (62)

265076167
«С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А. Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает» /// Вот это уже ни в какие ворота...Совсем они берега попутали, сидельцы эти. Что бы Алексей Анатольевич сам за собой убирал??!!
265040341
.... хороший репортаж на Лайфе, с юморком ...)))
--- Арестант всероссийского масштаба: как Навальный выбивает привилегии в покровской колонии
... (с) В общем, пиарщики Алексея Анатольевича, видимо, давно пропившие свой гонорар в московских пабах, решили не изобретать велосипед и примерить на Навального тогу Юлии Тимошенко, которая тоже отыгрывала страдалицу в Качановской колонии десять лет назад. Даже диагноз "скоммуниздили" — проблема со спиной.
260742961
Как-то всё грубо, топорно, без энтузиазма. А где же Марго Симонян?, решила спихнуть задание на заместителя, а та провалила важнейшее задание партии, теперь вся организация без премии останется.
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