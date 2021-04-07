Своя игра: в колонии, где сидит Навальный, осужденных перевоспитывают познавательной викториной

Викторину для отбывающих наказание в формате телепередачи «Своя игра» в исправительной колонии №2 провели на выходных. Отчет о событии появился на сайте УФСИН Владимирской области 7 апреля.



Познавательная викторина разделила участников на две команды, которым пришлось отвечать на вопросы в сфере географии, истории, спорта. В сообщении сказано, что осужденным новый формат понравился — интеллектуальные состязания расширяют кругозор и дают новые знания. Также в выходные в колонии организовали кинопросмотры.

