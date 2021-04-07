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Своя игра: в колонии, где сидит Навальный, осужденных перевоспитывают познавательной викториной

В колонии, где сидит Навальный, провели интеллектуальную викторину

Викторину для отбывающих наказание в формате телепередачи «Своя игра» в исправительной колонии №2 провели на выходных. Отчет о событии появился на сайте УФСИН Владимирской области 7 апреля.

Познавательная викторина разделила участников на две команды, которым пришлось отвечать на вопросы в сфере географии, истории, спорта. В сообщении сказано, что осужденным новый формат понравился — интеллектуальные состязания расширяют кругозор и дают новые знания. Также в выходные в колонии организовали кинопросмотры.

Ранее о быте осужденных ИК-2 Покрова рассказал телеканал RT, в котором Мария Бутина спорила с Алексеем Навальным об условиях содержания. В колонии у политика начались проблемы со здоровьем — нога начала терять чувствительность, затем заболела спина, поднялась температура, а трое осужденных из отряда были госпитализировали с туберкулезом. Из-за неоказания медицинской помощи Навальный объявил голодовку. 5 апреля его перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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