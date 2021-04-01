За время пребывания в колонии Навальный похудел на 8 кг. От болей в спине «предлагается лечить его никотиновой кислотой»

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской исправительной колонии №2, за время пребывания в учреждении потерял 8 кг. Об этом сообщается 1 апреля в его Telegram-канале.

«Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам, в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки», — говорится в сообщении.



По мнению самого оппозиционера, стремительная потеря веса связана с тем, что «ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь». Навальный, который жалуется на сильные боли в спине и онемение ноги, ранее объявил голодовку до тех пор, пока к нему не допустят приглашённого врача. «Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой», — рассказывается в соцсетях политика.