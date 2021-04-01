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За время пребывания в колонии Навальный похудел на 8 кг. От болей в спине «предлагается лечить его никотиновой кислотой»

Навальный сбросил 8 кг ещё до голодовки в ИК-2

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской исправительной колонии №2, за время пребывания в учреждении потерял 8 кг. Об этом сообщается 1 апреля в его Telegram-канале.

«Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам, в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки», — говорится в сообщении.

По мнению самого оппозиционера, стремительная потеря веса связана с тем, что «ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь». Навальный, который жалуется на сильные боли в спине и онемение ноги, ранее объявил голодовку до тех пор, пока к нему не допустят приглашённого врача. «Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой», — рассказывается в соцсетях политика.

Также его Telegram-канал уточняет, что в ИК-2 Покрова приезжала рассказывать о тюрьме «пропагандистка с канала RT» Мария Бутина, а Навальный нелестно охарактеризовал её «перед строем заключенных».

Во ФСИН ранее заверили, что Навальному спать не мешают и всю необходимую медпомощь ему обеспечивают.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (5)

lamer
Не нравится никотиновая кислота, дайте ему Циклон Б.
265055334
Нифига себе, ему там прям список лекарств предоставляют, обычна одна таблетка аспирина просроченного, от головы и жопы!
А никто, Лелику не обещал, что будет легко, его же опытные предупреждали))))
Bobr Dobr
Как там Сисянские сиси, не уменьшились?
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