Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области не видит нарушения прав заключённых, в том числе оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове.
«Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН 31 марта.
Условия содержания в исправительных учреждениях соответствуют законам РФ. На жалобы популярного заключённого на то, что ему не дают спать, в ведомстве тоже ответили.
«Порядок организации надзора за осужденными, в том числе и А. Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения, — пишет УФСИН. — Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных».
Днём ранее Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача.