Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области не видит нарушения прав заключённых, в том числе оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове.

«Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН 31 марта.

Условия содержания в исправительных учреждениях соответствуют законам РФ. На жалобы популярного заключённого на то, что ему не дают спать, в ведомстве тоже ответили.