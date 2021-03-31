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Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь

ФСИН: Сотрудники колонии не мешают Навальному спать

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области не видит нарушения прав заключённых, в том числе оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове.

«Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН 31 марта.

Условия содержания в исправительных учреждениях соответствуют законам РФ. На жалобы популярного заключённого на то, что ему не дают спать, в ведомстве тоже ответили.

«Порядок организации надзора за осужденными, в том числе и А. Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения, — пишет УФСИН. — Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных».

Днём ранее Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (8)

sektor7
Никто и не сомневается.
Что заслужил то и получает в полном объёме.
Это с непривычки у него ещё. В армии тоже первое время некомфортно вдали от дома.
Пройдёт. 2 года впереди ещё минимум. Адаптируется
07A
А зачем траванули, если могли посадить? А зачем посадили, если могли травануть?
Павел Павлов
Траванули и посадили Навального потому что оскорблял чувства ворующих.
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