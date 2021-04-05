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Навальный сообщил о случаях туберкулёза среди заключённых колонии, где он сидит

Во владимирской ИК госпитализировано несколько заключённых с туберкулёзом, сообщил Алексей Навальный

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный сообщил как минимум о трёх случаях туберкулёза в исправительном учреждении, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Об этом он с помощью своих соратников 5 апреля написал у себя в Instagram.

«Вчера: смотрели на всех телеканалах репортажи о том, что я сижу в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане. Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулёзом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику. Так что, как в меме: Мальчик: надевает маску, чтобы защититься от коронавируса. Мужчина: спит на соседней койке с кашляющим туберкулёзником. Такая вот у нас «идеальная, образцово-показательная колония»», — отмечает Навальный.

Также оппозиционер посоветовал журналистам федеральных телеканалов переночевать в «нашей идеальной тюрьме на соседней койке с кашляющим зэком». «Да вот хотя бы рядом со мной. Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в посте.

Напомним, ранее Алексей Навальный объявил голодовку в ИК, требуя допустить к нему приглашённого врача.

Через несколько дней после этого на телеканале RT вышел сюжет журналистки Марии Бутиной, в котором она рассказала о привилегированном положении, в котором якобы пребывает оппозиционер за решёткой. Правда, она не упомянула, что ее коллеги с того же телеканала два года назад рассказывали об ужасных условиях именно в ИК-2 Владимирской области. Только тогда речь шла о националисте Дмитрии Демушкине, а не Навальном.

Тем временем, согласно опросу, проведённому «Левада-центром» (признан в РФ иноагентом), почти половина россиян считает, что тюрьма для Навального — это справедливо.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

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Комментарии (19)

Skazochny
держись Алексей, скоро будет обмен и тюрьма наполнится оккупантами из кремля.
iphonedimona
Дык, всем же давно известно, что российские тюрьмы основной рассадник чахотки.
perekuz
Великий микробиолог Алексей Кох! Обнаружил туберкулёзную бациллу, растерев плевок в пальцах!
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