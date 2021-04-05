Навальный сообщил о случаях туберкулёза среди заключённых колонии, где он сидит

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный сообщил как минимум о трёх случаях туберкулёза в исправительном учреждении, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Об этом он с помощью своих соратников 5 апреля написал у себя в Instagram.

«Вчера: смотрели на всех телеканалах репортажи о том, что я сижу в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане. Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулёзом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику. Так что, как в меме: Мальчик: надевает маску, чтобы защититься от коронавируса. Мужчина: спит на соседней койке с кашляющим туберкулёзником. Такая вот у нас «идеальная, образцово-показательная колония»», — отмечает Навальный.

Также оппозиционер посоветовал журналистам федеральных телеканалов переночевать в «нашей идеальной тюрьме на соседней койке с кашляющим зэком». «Да вот хотя бы рядом со мной. Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в посте.



Напомним, ранее Алексей Навальный объявил голодовку в ИК, требуя допустить к нему приглашённого врача.



Через несколько дней после этого на телеканале RT вышел сюжет журналистки Марии Бутиной, в котором она рассказала о привилегированном положении, в котором якобы пребывает оппозиционер за решёткой. Правда, она не упомянула, что ее коллеги с того же телеканала два года назад рассказывали об ужасных условиях именно в ИК-2 Владимирской области. Только тогда речь шла о националисте Дмитрии Демушкине, а не Навальном.



Тем временем, согласно опросу, проведённому «Левада-центром» (признан в РФ иноагентом), почти половина россиян считает, что тюрьма для Навального — это справедливо.

