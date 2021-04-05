Решение суда отправить политика Алексея Навального на 2,5 года в колонию считает справедливым каждый второй россиянин. 48% участников исследования, проведённого не зависимой от государства службой социологии «Левада-центр», признанной иноагентом, назвали лишение оппозиционера свободы «скорее справедливым». Об этом 5 апреля сообщают «Открытые медиа».

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При этом почти треть всех опрошенных (29%) назвали осуждение Навального «скорее несправедливым» решением. Каждый четвёртый (23%) затруднился с ответом.

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Фото: openmedia.io Поделиться Поделиться







В столице среди тех, кому 18−22 года, доля не согласных с таким вердиктом достигает 50%, в то время как каждый третий «студент» (35%) одобряет приговор. В небольших и средних городах среди аудитории старше 55 лет решению суда склонны доверять 60% респондентов.

«Столько же их среди постоянной аудитории ТВ. Зато те, кто черпает информацию из Интернета, высказываются в поддержку Навального (45%)», — отмечает издание.

Среди тех, кто считает решение суда несправедливым, скорейшего освобождения Навальному желает 61% респондентов. Лишь 8% всё равно настаивают на заключении, а треть граждан (30%) равнодушна.



Фото: openmedia.io Поделиться Поделиться







Опрос был проведён 25−31 марта по репрезентативной общероссийской выборке. АНО «Левада-центр» с 2016 года принудительно включена Минюстом в список НКО, осуществляющих деятельность «иностранного агента».

«Люди блокируют и вытесняют из своего сознания подобные темы — это механизм психологической защиты, позволяющий не принимать на себя социальную ответственность за происходящее. Результаты опроса говорят о том, что решающее значение для оценки событий приобретает канал, по которому люди получают информацию о деле Навального. Если это телевидение, где идёт систематическая дискредитация политика, то результат один. Если соцсети — то это уже совсем другая информация и другой уровень осведомлённости», — объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков.



«Далеко не каждый согласный с политическими оценками, которые даёт Навальный, готов рисковать личным благополучием, выходя на улицу. Но это индикатор того, как они отнесутся к «умному голосованию». Уже сейчас — ещё до начала кампании и всплеска негатива, с ней связанного, — треть избирателей готовы прислушаться к рекомендациям Навального. А после того, как власти начнут отказывать оппозиционным кандидатам в регистрации и по этому поводу вспыхнет большой скандал, число таких избирателей, скорее всего, ещё вырастет», — комментирует цифры политолог Аббас Галлямов.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект команды Навального «умное голосование» инициирован западными государствами и спецслужбами.

В начале февраля «Левада-центр» сообщал, что каждый третий зритель фильма Навального «Дворец для Путина» уверен, что «всё это неправда». Тогда же больше трети россиян заявляли, что испытывают безразличие к последним акциям протеста, связанным с проблемами Навального.

