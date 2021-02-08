Нашумевший фильм от команды оппозиционера Алексея Навального про резиденцию под Геленджиком посмотрел каждый четвёртый совершеннолетний гражданин РФ —
Каждый десятый россиянин (
Наибольшее проникновение фильм продемонстрировал в возрастной группе 18–24 года — его увидели
После просмотра фильма
При этом каждый третий собеседник независимой от российского государства социологический службы (
Несмотря на это, самым популярным ответом на вопрос, виновен ли Путин в злоупотреблениях властью, «в которых его обвиняют его противники», оказался вариант «что бы ни говорили, я не верю в то, что Путин когда-либо злоупотреблял властью». Так считают
Опрос был проведён 9 января — 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста в 2016 году.