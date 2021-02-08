Нашумевший фильм от команды оппозиционера Алексея Навального про резиденцию под Геленджиком посмотрел каждый четвёртый совершеннолетний гражданин РФ — 26 % . Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «Левада-центр» (признан иноагентом на территории РФ).



Каждый десятый россиянин ( 10 % ) знаком с содержанием фильма, хоть и не видел его. Треть собеседников социологов ( 32 % ) слышали о нём, но не знают подробностей. 31 % респондентов ничего не слышали о расследовании. При этом фильм «Он вам не Димон» в 2017 году посмотрело в четыре раза меньше россиян, чем фильм о президенте.

Фото: levada.ru

Наибольшее проникновение фильм продемонстрировал в возрастной группе 18–24 года — его увидели 37 % . В группе старше 55 лет фильм увидел каждый четвёртый респондент — 23 % .

После просмотра фильма 77 % участников исследования заявили, что их отношение к Путину осталось неизменным, но 17 % свидетельствуют об ухудшении отношения к главе государства.

Фото: levada.ru

При этом каждый третий собеседник независимой от российского государства социологический службы ( 33 % ) заявил, что информация, содержащаяся в фильме, «это неправда».

Фото: levada.ru

Несмотря на это, самым популярным ответом на вопрос, виновен ли Путин в злоупотреблениях властью, «в которых его обвиняют его противники», оказался вариант «что бы ни говорили, я не верю в то, что Путин когда-либо злоупотреблял властью». Так считают 29 % россиян. 24 % говорят, что «даже если это и правда, важнее то, что при нём страна стала жить лучше». 25 % выбрали вариант «наверное, да». «Несомненно виновен» — 17 % .

Опрос был проведён 9 января — 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста в 2016 году.