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«Левада-центр»: Каждый третий зритель фильма Навального «Дворец для Путина» уверен, что «всё это неправда»

Нашумевший фильм от команды оппозиционера Алексея Навального про резиденцию под Геленджиком посмотрел каждый четвёртый совершеннолетний гражданин РФ — 26 %. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «Левада-центр» (признан иноагентом на территории РФ).

Каждый десятый россиянин (10 %) знаком с содержанием фильма, хоть и не видел его. Треть собеседников социологов (32 %) слышали о нём, но не знают подробностей. 31 % респондентов ничего не слышали о расследовании. При этом фильм «Он вам не Димон» в 2017 году посмотрело в четыре раза меньше россиян, чем фильм о президенте.

Фото: levada.ru

Наибольшее проникновение фильм продемонстрировал в возрастной группе 18–24 года — его увидели 37 %. В группе старше 55 лет фильм увидел каждый четвёртый респондент — 23 %.

После просмотра фильма 77 % участников исследования заявили, что их отношение к Путину осталось неизменным, но 17 % свидетельствуют об ухудшении отношения к главе государства.

Фото: levada.ru

При этом каждый третий собеседник независимой от российского государства социологический службы (33 %) заявил, что информация, содержащаяся в фильме, «это неправда».

Фото: levada.ru

Несмотря на это, самым популярным ответом на вопрос, виновен ли Путин в злоупотреблениях властью, «в которых его обвиняют его противники», оказался вариант «что бы ни говорили, я не верю в то, что Путин когда-либо злоупотреблял властью». Так считают 29 % россиян. 24 % говорят, что «даже если это и правда, важнее то, что при нём страна стала жить лучше». 25 % выбрали вариант «наверное, да». «Несомненно виновен» — 17 %.

Опрос был проведён 9 января — 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста в 2016 году.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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Комментарии (4)

Mazda
конечно не правда.
Пока я президент
1. на третий срок не пойду
2. конституцию не перепишу
3. 20 мл высокотехнологичных рабочих мест.
4. догоним и перегоним Португалию.
5. свобода слова превыше всего.
6. укрепить рубль
7. создать аналог силиконовой долины.
и ещё много чего, как после этого можно верить кому-то.
если чего забыл дополняйте. А
drakon1984
Разве можно так позорить звание иноагента? Прям как ВЦИОМ какой-то патриотический...
Zmeika
17% населения адекватны)
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