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«Левада-центр»: Больше трети россиян испытывают безразличие к последним акциям протеста

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О недавних акциях протеста в связи с арестом Алексея Навального и выходом его расследований знают 80 % россиян, причём 21 % «внимательно следили за тем, как развиваются события», а остальные «что-то слышали». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает «Левада-центр». Наибольший интерес эти события вызвали у молодёжи. В группе 18–24 года внимательно следят за этими новостями 27 % респондентов.

Фото: levada.ru
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Положительное отношение к этим массовым акциям протеста испытывают 22 % россиян. 39 % смотрят на эти активности «скорее отрицательно». Остальным 37 % эти события безразличны. Наибольшее число одобряющих зафиксировано среди молодёжи. В группе 18–24 года уровень одобрения вдвое выше, чем в среднем у всех россиян, — 38 %. Наибольший негатив к несанкционированным шествиям по перекрытым улицам российских столиц испытывают граждане в группе старше 55 лет — 53 %.

Фото: levada.ru
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Лишь 16 % участников исследования полагают, что выйти на эти акции протеста людей побудило возмущение арестом Навального. 15 % видят за смелостью гулять толпой под дубинками «поддержку деятельности Навального». Каждый пятый (19 %) объясняет активность улиц «возмущением коррупцией». При этом 28 % россиян думают, что «многие пришли, потому что им за это заплатили». Но главная причина — «накопившееся недовольство положением дел в стране». Так считают 43 % участников опроса независимой от государства социологической службы.

«На фоне недавних протестов резко выросло число россиян, которые ожидают дальнейшего роста протестной активности; этот показатель достиг уровня 1998 года — 43 % считают, что возможны новые протесты с экономическими требованиями, 45 % считают, что вполне возможны новые политические протесты. При этом число желающих принять участие в протестах невелико: 17 % для протестов с экономическими требованиями и 15 % для политических протестов. Ещё в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23 % и 19 % соответственно», — отмечают в «Левада-центре».

Фото: levada.ru
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Опрос был проведён 29 января — 2 февраля 2021 года среди 1 616 совершеннолетних россиян в 137 населённых пунктах 50 субъектов РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста в 2016 году.

10 февраля в Госдуме участников протеста назвали «врагами народа». Вице-спикер Пётр Толстой заявил, что протестующие ведут себя так же, как перебежчики-коллаборационисты в блокадном Ленинграде в годы Второй мировой войны.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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Комментарии (12)

iphonedimona
Левада не хочет быть иностранным агентом, оно хочет быть агентом кремля.
OldObyvatel
Как может иностранный агент действовать в интересах власти, которая причислила его к врагам?
Значит, это не настоящий иностранный агент, а липовый.
Ему деньги за что платят? За очернение. А он, выходит, надувает своих спонсоров. Вот же, гад!
265046383
как же надоели эти заказные статейки про заказные опросы...
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