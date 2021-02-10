О недавних акциях протеста в связи с арестом Алексея Навального и выходом его расследований знают 80 % россиян, причём 21 % «внимательно следили за тем, как развиваются события», а остальные «что-то слышали». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает «Левада-центр». Наибольший интерес эти события вызвали у молодёжи. В группе 18–24 года внимательно следят за этими новостями 27 % респондентов.

Положительное отношение к этим массовым акциям протеста испытывают 22 % россиян. 39 % смотрят на эти активности «скорее отрицательно». Остальным 37 % эти события безразличны. Наибольшее число одобряющих зафиксировано среди молодёжи. В группе 18–24 года уровень одобрения вдвое выше, чем в среднем у всех россиян, — 38 % . Наибольший негатив к несанкционированным шествиям по перекрытым улицам российских столиц испытывают граждане в группе старше 55 лет — 53 % .

Лишь 16 % участников исследования полагают, что выйти на эти акции протеста людей побудило возмущение арестом Навального. 15 % видят за смелостью гулять толпой под дубинками «поддержку деятельности Навального». Каждый пятый ( 19 % ) объясняет активность улиц «возмущением коррупцией». При этом 28 % россиян думают, что «многие пришли, потому что им за это заплатили». Но главная причина — «накопившееся недовольство положением дел в стране». Так считают 43 % участников опроса независимой от государства социологической службы.