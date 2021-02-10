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«Это калька с перебежчиков во время блокады Ленинграда». Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой про новую акцию навальнистов

Заместитель председателя Госдумы Вячеслава Володина, член фракции «Единая Россия» Пётр Толстой обрушился с критикой на тех, кто поддерживает Алексея Навального. С трибуны нижней палаты Федерального собрания 10 февраля политик заявил, что идея светить фонариками во дворах российских городов — это то же самое, что делали «враги народа» в блокадном Ленинграде. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

Фото: скриншот duma.gov.ru
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«Есть попытки расшатать ситуацию изнутри уличными акциями, делая ставку на прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодёжь, пытаясь лишить нас истории. Атаки на главу государства, на президента Путина, всё это мы в нашей стране помним. История повторяется. Только вместо пломбированного немцами вагона самолёт без досмотра и псевдорасследования про биллинг гульфика. Меня, как и многих в этом зале, поразило поведение жеманного блогера на суде по делу о клевете на ветерана. Он не только не извинился, что было бы самым простым и приемлемым, но и назвал 95-летнего старика «куклой в орденах». Он его оскорблял прямо в зале суда! — распалялся Пётр Толстой, грозно глядя в зал. — Это кощунство и атака на нашу историю. Это не случайность. Это не тактика, а стратегия. Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьёз и надолго. Те, кто её продвигают, это предатели Родины, интернет-власовцы. Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств — что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России».

Пётр Толстой заявил, что России необходима национальная идеология и информационный суверенитет.

«Если нет своей идеологии, её занимает чужая. Глобальные компании должны здесь платить налоги с рекламных доходов, — продолжил чтение с планшета депутат. — Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Хватит защищаться! Надо идти вперёд! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами». Как конкретно Россиия должна «идти вперёд», Толстой не пояснил.

Ранее идею сторонников Навального выходить во дворы с фонариками прокомментировали в Кремле. «В кошки-мышки играть не будем, при нарушении закона виновных накажут», — заявил накануне пресс-секретарь Путина Песков.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила новую идею навальнистов «инструкциями НАТО».

«Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», — сказала Захарова в минувший вторник.

Несогласованные акции сторонников Навального в конце января — начале февраля 2021 года закончились массовыми задержаниями и административными арестами. Усиление на центральных улицах обеих столиц заметно до сих пор.

Фото: скриншот duma.gov.ru

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Комментарии (54)

265043704
Бред полный.Кто будет фонариками подсвечивать-это сразу тебя выдаст.Указывали на цель сигнальными ракетами-выстрелил и сразу сбежал.Книга есть Германа Матвеева "зеленые цепочки",как с такими диверсантами дети боролись
260650801
Не зря Толстый распаляется, а то вдруг отберут:
Транспорт

1) Легковые автомобили:
· Toyota Land Cruiser 100;

· Toyota Land Cruiser 200;
· Toyota Highlander;
· Renault SR.
2) Моторные лодки:
· МКМ;
· Прогресс 4;
· Сарепта;
· Финиспорт.
Недвижимость
Владеет:
· 5-ю земельными участками «для ведения личного подсобного хозяйства» суммарной площадью 8 487 м²;
· 2-мя земельными участками «для сельскохозяйственного производства» суммарной площадью 2 450 400 м²;
· земельным участком «для ИЖС» площадью 1279 м²;
· 15-ю земельными участками «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» суммарной площадью 281 996 м²;
· 5-ю жилыми домами суммарной площадью 918,30 м²;
· 2-мя квартирами 65,00 и 153,30 м²;
· нежилым зданием 87,6

И это все только официально по декларации
262531341
Правильна Толстой их припечатал! Забыл только добавить, что они "из-за черты оседлости повыпрыгивали".
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