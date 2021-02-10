«Это калька с перебежчиков во время блокады Ленинграда». Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой про новую акцию навальнистов

Заместитель председателя Госдумы Вячеслава Володина, член фракции «Единая Россия» Пётр Толстой обрушился с критикой на тех, кто поддерживает Алексея Навального. С трибуны нижней палаты Федерального собрания 10 февраля политик заявил, что идея светить фонариками во дворах российских городов — это то же самое, что делали «враги народа» в блокадном Ленинграде. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

«Есть попытки расшатать ситуацию изнутри уличными акциями, делая ставку на прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодёжь, пытаясь лишить нас истории. Атаки на главу государства, на президента Путина, всё это мы в нашей стране помним. История повторяется. Только вместо пломбированного немцами вагона самолёт без досмотра и псевдорасследования про биллинг гульфика. Меня, как и многих в этом зале, поразило поведение жеманного блогера на суде по делу о клевете на ветерана. Он не только не извинился, что было бы самым простым и приемлемым, но и назвал 95-летнего старика «куклой в орденах». Он его оскорблял прямо в зале суда! — распалялся Пётр Толстой, грозно глядя в зал. — Это кощунство и атака на нашу историю. Это не случайность. Это не тактика, а стратегия. Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьёз и надолго. Те, кто её продвигают, это предатели Родины, интернет-власовцы. Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств — что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России».

Пётр Толстой заявил, что России необходима национальная идеология и информационный суверенитет.



«Если нет своей идеологии, её занимает чужая. Глобальные компании должны здесь платить налоги с рекламных доходов, — продолжил чтение с планшета депутат. — Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Хватит защищаться! Надо идти вперёд! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами». Как конкретно Россиия должна «идти вперёд», Толстой не пояснил.

Ранее идею сторонников Навального выходить во дворы с фонариками прокомментировали в Кремле. «В кошки-мышки играть не будем, при нарушении закона виновных накажут», — заявил накануне пресс-секретарь Путина Песков.



В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила новую идею навальнистов «инструкциями НАТО».



«Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», — сказала Захарова в минувший вторник.

