Захарова поняла, почему сторонники Навального собрались на новую акцию — все дело в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полистала соцсети куратора региональных штабов сторонников Навального Леонида Волкова и сделала вывод о грядущей акции.
Сперва Захарова сравнила два поста: 4 февраля Волков сказал, что до весны акций не будет, а 9-го анонсировал новую, хоть и в другом формате. «Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто — 8 февраля 2021 года в Постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути — это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», — заявила Мария Захарова. Она также предположила, что Запад вложил слишком много денег «в эту историю», чтобы тянуть до весны: «Накачанная информационная кампания сдуется».
Представитель МИД в качестве доказательства своих слов приложила скриншот «инструктажа в Брюсселе», на котором видно лицо Волкова как участника вышеупомянутой встречи. Ранее оппозиционер сам рассказывал о том, как она прошла.