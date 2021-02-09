FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
62
Печать

Захарова поняла, почему сторонники Навального собрались на новую акцию — все дело в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полистала соцсети куратора региональных штабов сторонников Навального Леонида Волкова и сделала вывод о грядущей акции.

Сперва Захарова сравнила два поста: 4 февраля Волков сказал, что до весны акций не будет, а 9-го анонсировал новую, хоть и в другом формате. «Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто — 8 февраля 2021 года в Постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути — это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу», — заявила Мария Захарова. Она также предположила, что Запад вложил слишком много денег «в эту историю», чтобы тянуть до весны: «Накачанная информационная кампания сдуется».

Представитель МИД в качестве доказательства своих слов приложила скриншот «инструктажа в Брюсселе», на котором видно лицо Волкова как участника вышеупомянутой встречи. Ранее оппозиционер сам рассказывал о том, как она прошла.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (62)

chip1
«Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже» И. Сталин.
Маша, а вам не чешется, что коррупция и воровство в путинской России возведено в ранг стандарта экономики, подлоги и фальсификации в стандарт политики, репрессии и цензура в стандарт общественных отношений?
265043083
Еще вы после этого что-то говорите про других. Сами ,очевидно, все по методичкам работаете. Новость про Захарову. Всем "фас", и все хомячки в один голос , на всех ресурсах одно и то же, про танцы, про порошок и т.д. Честное слово, противоположная сторона выглядит, более думающей и разнообразной.
Капитан Очевидность2
"Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу»"

А в чём именно подрывная работа?
В том, чтобы про виллы у чиновников наших рассказывать? Или про миллиардные дворцы друзей сами знаете кого?
Или в выходе на улицу с требованием судить по закону, а не по звонку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний