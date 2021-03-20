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«В основе — желание попасть во власть». Володин рассказал, кто стоит за проектом «Умное голосование»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проект оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» инициирован западными государствами и спецслужбами.

«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти», — написал Володин в своём Telegram-канале 20 марта.

По его мнению, «Умное голосование» — это «несодержательный проект», который «не направлен на решение вопросов и проблем граждан». «В его основе — желание попасть во власть», — считает спикер Госдумы.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная, чтобы лишить «Единую Россию» голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу», — пояснил Вячеслав Володин.

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Комментарии (22)

Sonata
В основе Умного голосования лежит идея нарушить тенденцию попадания во власть всякой мрази. Вот и засуетились.
OldObyvatel
На умное голосование у властей есть готовый ответ: к конкурсу будут допущены только проверенные холуи, в том числе и продавшееся за чечевичную похлебку "Яблоко". И за кого тогда голосовать?
Ну, а фальсификацию никто не отменял.
Кроме того, видели как поступила власть с "независимыми" муниципальными депутатами?
И что?
Кто мешает также поступить и с госдуровскими?
kоt-obormot
колониальная администрация занервничала.
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