«В основе — желание попасть во власть». Володин рассказал, кто стоит за проектом «Умное голосование»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проект оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» инициирован западными государствами и спецслужбами.



«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти», — написал Володин в своём Telegram-канале 20 марта.



По его мнению, «Умное голосование» — это «несодержательный проект», который «не направлен на решение вопросов и проблем граждан». «В его основе — желание попасть во власть», — считает спикер Госдумы.

