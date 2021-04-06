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Юлия Навальная: Моего мужа отказываются госпитализировать без паспорта и подкладывают голодающему конфеты в карманы

Жена Навального сообщила, что ее мужа отказываются класть в больницу без паспорта

В личном деле Алексея Навального нет паспорта, а это не позволяет его госпитализировать или рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении. Как сообщила 6 апреля в своем Instagram Юлия Навальная, об этом говорится в письме на ее имя от начальника исправительной колонии № 2 в Покрове.

«Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту? Возможно, вместо поисков паспорта вам стоило заняться здоровьем, как это называется у вас, контингента?» — задается вопросом жена оппозиционера.

Ранее Навальный сообщал, что в его отряде трое человек госпитализированы с туберкулезом, а у него самого высокая температура и сильный кашель.

Юлия Навальная также написала, что ее мужу, объявившему голодовку, подкладывают в карманы конфеты.

«А вот ещё классная история. Я слышала, вы принесли на выходных электроплиту в отряд и курицу жарили. Вроде бы курица запрещена на зоне. Что же произошло? Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключённого. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?» — пишет Навальная.

Также она жалуется на то, что оппозиционеру передают в колонию фотоальбомы, но они до него не добираются. «У вас что, фотоальбомов дома не хватает? Так вы скажите, мы вам отдельно купим. Зачем чужие забирать? Или вам так нравятся фото Даши и Захара?» — спрашивает жена политика.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального. Во ФСИН заявили, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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Комментарии (33)

Себастьян Цветков
Уже тошнит от этой семейки......
265116493
Как то скудновато.. конфетки.
Нужно наверняка -" Почки заячьи верченые да головы щучьи с чесноком… икра, кормилец. Водка анисовая, приказная, кардамонная, какая желаешь. . Красота!… Царь, по стопочке с горячей закуской!" Вот это подход!
Alexey1978
Ух, какие же они унылые. Даже брехать не могут... Юkя, показали уже-твой муж как обезьяна скакал перед Марией Бутиной, в очередной раз показав себя либеральным мурлом. Ты-то, хамка, пошто у ворот узилища не стоишь, раз муженька извести хотят?
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