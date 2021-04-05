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ФСИН: Навального перевели в медико-санитарную часть из-за ОРЗ

Оппозиционер Алексей Навальный находится под наблюдением медиков в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный переведен в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Об этом 5 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве уточнили, что у Навального в ходе «плановой диспансеризации» выявили «признаки острого респираторного заболевания».

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — заявили во ФСИН.

Ранее сегодня в Instagram Навального появился пост, в котором политик сообщал о том, что в его отряде три человека госпитализированы с туберкулезом. У самого оппозиционера были высокая температура и сильный кашель.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

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Комментарии (12)

Igor_VS
Перед этим шли долгие переговоры с Кремлем. Кстати, что делает перед сном Путин. Хоть кто-нибудь знает?
Владислав М
Почему власть всегда дожидается скандала, прежде чем просто сделать то, что положено инструкциями и законом? Плохо человеку, окажите медицинскую помощь. Это же так просто.
lamer
Так он голодовку продолжает, или как?
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