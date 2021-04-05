ФСИН: Навального перевели в медико-санитарную часть из-за ОРЗ

Оппозиционер Алексей Навальный переведен в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Об этом 5 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).



В ведомстве уточнили, что у Навального в ходе «плановой диспансеризации» выявили «признаки острого респираторного заболевания».



«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — заявили во ФСИН.

