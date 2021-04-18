США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

США предупредили о последствиях для России в случае смерти Алексея Навального. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джек Салливан.



«Мы разговаривали с российским правительством насчёт того, что происходит с Навальным. Мы сообщили (России — Прим. ред.), что будут последствия, если Навальный умрёт», — сообщил Салливан в интервью телеканалу CNN.



О каких именно последствиях для РФ идёт речь, советник президента Джо Байдена не уточнил.



Напомним, ранее с обращением в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера к российским властям выступили известные зарубежные актёры, режиссёры и писатели: Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай и другие — всего около 80 человек.

