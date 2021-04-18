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США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

О последствиях для РФ в случае смерти Алексея Навального предупредил советник Байдена по нацбезопасности

США предупредили о последствиях для России в случае смерти Алексея Навального. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джек Салливан.

«Мы разговаривали с российским правительством насчёт того, что происходит с Навальным. Мы сообщили (России — Прим. ред.), что будут последствия, если Навальный умрёт», — сообщил Салливан в интервью телеканалу CNN.

О каких именно последствиях для РФ идёт речь, советник президента Джо Байдена не уточнил.

Напомним, ранее с обращением в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера к российским властям выступили известные зарубежные актёры, режиссёры и писатели: Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай и другие — всего около 80 человек.

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (37)

kukuruzza
Я так понимаю—Навальный решился помереть за куш для семьи,но омские врачи помешали ему.На германщине помирать не комильфо,а тут сразу в тюрьму изолировали от всяких веществ подальше.Теперь голодовкой порешиться удумал—куш ,видимо,хороший.
Bobr Dobr
Не иначе как начнут Третью Мировую!
И все мы обратимся в радиоактивный пепел.
А инопланетяне вычеркнут Землю из своих лоций с пометкой «погибла из-за Сисяна».
Russomatroso
21 апреля, не только выступление перед СФ г-на Путина В.В. , но и предполагаемый выход сторонников Навального А. А. на улицы...
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