Слезы Туктамышевой, хамство Бойковой и Чайковский вместо гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию закончен

Увидев оценки и итоговое третье место, Бойкова развела руками, повернулась к Москвиной и нервно бросила: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Потом швырнула аккредитацию Козловскому и ушла прочь.

Говоря про чемпионов, девушка имела в виду Мишину и Галлямова, которые идеально откатались под We Are The Champions — дерзкий для дебютантов выбор композиции оказался пророческим.