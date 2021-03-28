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Слезы Туктамышевой, хамство Бойковой и Чайковский вместо гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию закончен

Доминируй, унижай — под таким девизом для российских фигуристов прошел чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает и показывает главные сюжеты турнира.

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Никто не ожидал практически тотального доминирования отечественных спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Сборная России завоевала шесть медалей, три из которых — золотые, и повторила рекорд 20-летней давности. Подвели только мужчины, хотя с задачей-минимум они справились.

Women power

Соревнования одиночниц стали настоящим боевиком. Анна Щербакова захватила лидерство сразу и в изящной манере дошла до золота. Хотя в произвольной программе 17-летняя спортсменка уже не выглядела машиной для массового уничтожения соперниц, но за счет короткой программы и ошибок других фигуристок свое она взяла. Главное — у Щербаковой не получился единственный четверной.

— Я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать, — честно признавалась Анна после финала. — И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода.

Со своей финальной оценкой (233,17) Щербакова на предыдущем чемпионате мира стала бы лишь второй вслед за Алиной Загитовой (237,50 — на ЧМ в 2019).

Александра Трусова рассталась с мечтами о чемпионстве еще после провальной короткой программы, где заняла 12 место. В произвольной она пошла all-in, заявив пять четверных прыжков — нереальный контент-план для женского катания. Для примера, столько же было только у чемпиона в мужских соревнованиях Нейтана Чена. Но он все исполнил чисто, а Трусова — только три. Этого хватило для взлета с 12 места на третье. Плюс она оказалась вообще единственной из девушек, кому засчитали четверной на этом чемпионате мира.

Главной королевой вечера стала петербурженка Елизавета Туктамышева. В современном женском фигурном катании в 24 года взять серебряную медаль чемпионата мира — достижение в какой-то степени покруче пяти четверных. Тут понятны слезы ученицы Алексея Мишина после оценок.

«До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!», — написала Туктамышева в своем Instagram и добавила хэштег #womenpower.

Психозы и дерзость

Соревнования спортивных пар подарили нам не меньше драм. Первая пара страны из Москвы Евгения Тарасова/Владимир Морозов ехала в Стокгольм за золотом. В 2017 году они становились бронзовыми призерами, в 2018 и 2019 — серебряными. Теперь, казалось, они доросли до чего-то большего, но в итоге они остались вообще без медалей.

В этом виде триумфатором стала неподражаемая Тамара Москвина, которая в свои 79 лет сумела подготовить сразу две пары мирового уровня.

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на бумаге были главными конкурентами Тарасовой и Морозова на грядущей Олимпиаде. Но в этот план вмешались дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов, перешедшие к Москвиной год назад.

Бойкова и Козловский почти идеально откатали короткую программу, по итогам которой стали первыми, но произвольная стала для них настоящим кошмаром. После падения Александры они мысленно попрощались с надеждами на золото и докатывали без эмоций и особого желания.

Увидев оценки и итоговое третье место, Бойкова развела руками, повернулась к Москвиной и нервно бросила: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Потом швырнула аккредитацию Козловскому и ушла прочь.

Говоря про чемпионов, девушка имела в виду Мишину и Галлямова, которые идеально откатались под We Are The Champions — дерзкий для дебютантов выбор композиции оказался пророческим.

«Я точно понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!», — говорила Москвина в интервью RT.

А многолетние лидеры сборной России Тарасова и Морозов стали в итоге только четвертыми.

Чемпион-собака

В мужских соревнованиях петербуржцы Михаил Коляда и Евгений Семененко не претендовали на многое. Ну разве Коляда имел призрачные шансы на бронзу. Для 17-летнего Семененко чемпионат мира прежде всего шикарный опыт. Задача-минимум для них была одна — завоевать для России максимальные три квоты на будущих Олимпийских играх. Для этого нужно, чтобы сумма мест была не больше 13. С ней они справились впритык: в итоговом протоколе Коляда стал пятым, а Семененко — восьмым.

Главная борьба здесь развернулась между американцем Нэтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю. Но настоящего сражения не получилось. С пятью четверными прыжками Чен в третий раз подряд стал чемпионом мира, превзойдя ближайшего из конкурентов на 31,22 балла.

«Нэтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, иметь такой талант и работать, как собака», — комментировала выступление американца заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пережить такое выступление соперника не смог. Ошибка в четверном риттбергере, грубая ошибка в сальхове, в тройном акселе и вовсе опустили его третью позицию. А серебро выиграл другой японец — Юма Кагияма.

В танцах на льду тоже произошла небольшая сенсация, приятная уже для российских болельщиков. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, неожиданно захватившие лидерство после короткой программы, в произвольном танце установили личный рекорд, набрав 132,02.

Еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин не смогли вмешаться в борьбу за медали. Серебро у Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, бронза у канадцев Пайпер Гиллес и Пол Порье. Для Синициной и Кацалапова — это отличный задел в преддверии Олимпийских игр. Там конкуренция с североамериканскими дуэтами и подковерные судейские игры будут еще жестче.

Награждения на этом чемпионате мира выглядели необычно. Фигуристы по очереди выходили на лед, приветствовали пустой зал, поднимались на подиум и сами на себя надевали медали. Трижды за турнир после этого звучал фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, заменивший из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российский гимн. Потом не менее сюрреалистично фигуристы в полной тишине делали круг почета, отбивая «пять» воображаемым зрителям.

Этот чемпионат мира стал самым успешным для сборной России с 1999 года. Но главный итог — россияне завоевали по три квоты на Олимпийских играх Токио и сделали мощные заявки на то, чтобы воспользоваться ими по максимуму.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

sgi
Хм, как только знамя Путина (российский флаг) убрали – так сразу откатали лучше чем когда бы то ни было. Уже знаки свыше подают?
До чего дошла Россия при так называемом президенте Путине...!!!! Даже флага и гимна страны не было....! Позор не спортсменам, а власти !
_Igor_
Лиза, не плачь, всёбудетхорошо.
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