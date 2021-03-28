Слезы Туктамышевой, хамство Бойковой и Чайковский вместо гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию закончен

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Никто не ожидал практически тотального доминирования отечественных спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Сборная России завоевала шесть медалей, три из которых — золотые, и повторила рекорд 20-летней давности. Подвели только мужчины, хотя с задачей-минимум они справились.

Women power Соревнования одиночниц стали настоящим боевиком. Анна Щербакова захватила лидерство сразу и в изящной манере дошла до золота. Хотя в произвольной программе 17-летняя спортсменка уже не выглядела машиной для массового уничтожения соперниц, но за счет короткой программы и ошибок других фигуристок свое она взяла. Главное — у Щербаковой не получился единственный четверной.

— Я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать, — честно признавалась Анна после финала. — И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода. Со своей финальной оценкой (233,17) Щербакова на предыдущем чемпионате мира стала бы лишь второй вслед за Алиной Загитовой (237,50 — на ЧМ в 2019). Александра Трусова рассталась с мечтами о чемпионстве еще после провальной короткой программы, где заняла 12 место. В произвольной она пошла all-in, заявив пять четверных прыжков — нереальный контент-план для женского катания. Для примера, столько же было только у чемпиона в мужских соревнованиях Нейтана Чена. Но он все исполнил чисто, а Трусова — только три. Этого хватило для взлета с 12 места на третье. Плюс она оказалась вообще единственной из девушек, кому засчитали четверной на этом чемпионате мира.

Главной королевой вечера стала петербурженка Елизавета Туктамышева. В современном женском фигурном катании в 24 года взять серебряную медаль чемпионата мира — достижение в какой-то степени покруче пяти четверных. Тут понятны слезы ученицы Алексея Мишина после оценок.

Серебро Туктамышевой это конечно космос. Просто БРАВО pic.twitter.com/ItmRa3oo2Z — Артем Кузьмин (@Artem_Kuzmin) March 26, 2021

«До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!», — написала Туктамышева в своем Instagram и добавила хэштег #womenpower.

Психозы и дерзость

Соревнования спортивных пар подарили нам не меньше драм. Первая пара страны из Москвы Евгения Тарасова/Владимир Морозов ехала в Стокгольм за золотом. В 2017 году они становились бронзовыми призерами, в 2018 и 2019 — серебряными. Теперь, казалось, они доросли до чего-то большего, но в итоге они остались вообще без медалей. В этом виде триумфатором стала неподражаемая Тамара Москвина, которая в свои 79 лет сумела подготовить сразу две пары мирового уровня. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на бумаге были главными конкурентами Тарасовой и Морозова на грядущей Олимпиаде. Но в этот план вмешались дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов, перешедшие к Москвиной год назад.

Бойкова и Козловский почти идеально откатали короткую программу, по итогам которой стали первыми, но произвольная стала для них настоящим кошмаром. После падения Александры они мысленно попрощались с надеждами на золото и докатывали без эмоций и особого желания.

Увидев оценки и итоговое третье место, Бойкова развела руками, повернулась к Москвиной и нервно бросила: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Потом швырнула аккредитацию Козловскому и ушла прочь. Говоря про чемпионов, девушка имела в виду Мишину и Галлямова, которые идеально откатались под We Are The Champions — дерзкий для дебютантов выбор композиции оказался пророческим.

«Я точно понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!», — говорила Москвина в интервью RT. А многолетние лидеры сборной России Тарасова и Морозов стали в итоге только четвертыми.

Чемпион-собака В мужских соревнованиях петербуржцы Михаил Коляда и Евгений Семененко не претендовали на многое. Ну разве Коляда имел призрачные шансы на бронзу. Для 17-летнего Семененко чемпионат мира прежде всего шикарный опыт. Задача-минимум для них была одна — завоевать для России максимальные три квоты на будущих Олимпийских играх. Для этого нужно, чтобы сумма мест была не больше 13. С ней они справились впритык: в итоговом протоколе Коляда стал пятым, а Семененко — восьмым.

Главная борьба здесь развернулась между американцем Нэтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю. Но настоящего сражения не получилось. С пятью четверными прыжками Чен в третий раз подряд стал чемпионом мира, превзойдя ближайшего из конкурентов на 31,22 балла.

«Нэтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, иметь такой талант и работать, как собака», — комментировала выступление американца заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Двукратный олимпийский чемпион Ханю пережить такое выступление соперника не смог. Ошибка в четверном риттбергере, грубая ошибка в сальхове, в тройном акселе и вовсе опустили его третью позицию. А серебро выиграл другой японец — Юма Кагияма.

В танцах на льду тоже произошла небольшая сенсация, приятная уже для российских болельщиков. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, неожиданно захватившие лидерство после короткой программы, в произвольном танце установили личный рекорд, набрав 132,02.

Еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин не смогли вмешаться в борьбу за медали. Серебро у Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, бронза у канадцев Пайпер Гиллес и Пол Порье. Для Синициной и Кацалапова — это отличный задел в преддверии Олимпийских игр. Там конкуренция с североамериканскими дуэтами и подковерные судейские игры будут еще жестче. Награждения на этом чемпионате мира выглядели необычно. Фигуристы по очереди выходили на лед, приветствовали пустой зал, поднимались на подиум и сами на себя надевали медали. Трижды за турнир после этого звучал фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, заменивший из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российский гимн. Потом не менее сюрреалистично фигуристы в полной тишине делали круг почета, отбивая «пять» воображаемым зрителям.