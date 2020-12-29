Хуснуллин: Полтора миллиона мигрантов-строителей не вернулись в Россию из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в Россию на заработки не вернулись полтора миллиона мигрантов, трудившихся в строительной сфере. Об этом 29 декабря в прямом эфире Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас сегодня уехало из страны, по нашим расчетам, полтора миллиона мигрантов-строителей, которые в страну не вернулись. И стоимость зарплат сегодня поднялась», — сказал он (цитата по ТАСС).

Девелоперы жалуются на острую нехватку рабочей силы. В ноябре 2020 года Хуснуллин уже говорил, что правительство ищет пути для запуска в страну гастарбайтеров. Одним из возможных вариантов называлась практика завоза вахтовиков на стройки с обследованием на коронавирус за счёт работодателя.