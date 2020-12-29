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Хуснуллин: Полтора миллиона мигрантов-строителей не вернулись в Россию из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в Россию на заработки не вернулись полтора миллиона мигрантов, трудившихся в строительной сфере. Об этом 29 декабря в прямом эфире Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас сегодня уехало из страны, по нашим расчетам, полтора миллиона мигрантов-строителей, которые в страну не вернулись. И стоимость зарплат сегодня поднялась», — сказал он (цитата по ТАСС).

Девелоперы жалуются на острую нехватку рабочей силы. В ноябре 2020 года Хуснуллин уже говорил, что правительство ищет пути для запуска в страну гастарбайтеров. Одним из возможных вариантов называлась практика завоза вахтовиков на стройки с обследованием на коронавирус за счёт работодателя.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге из-за оттока мигрантов городу не хватает курьеров, строителей, грузчиков и дворников. Местные на такую работу не идут, уверяет бизнес.

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Комментарии (3)

Danik
Просто отлично! Нанимайте своих русских людей! За нормальную зарплату! Платите честно налоги и страховые и пенсионные отчисления! Хватит содержать рабов в России! А кто этому способствует - гнать из России. В некоторых странах, кстати, наниматель должен платить большую зарплату иностранцу. Он же не смог найти специалиста у себя в стране! Вот к этому и надо идти! Но рабовладельцы этого не хотят!
Lelik_Bolik
Не вернулись в Россию- И хорошо!!!
Skazochny
Марат то вернулся...
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