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Пьяный сотрудник налоговой инспекции пришел закрывать ночной бар в Петербурге и попал в полицию

Успех Смольного по закрытию шести баров-нарушителей ночью 26 декабря омрачила неприятная сцена в «Угрюмочной». Один из проверяющих и сам оказался навеселе.

Как стало известно «Фонтанке», в баре «Угрюмочная» на Литейном проспекте высадился десант из восьми бойцов ОМОНа, следователя СКР, двух представителей Роспотребнадзора, нескольких полицейских, трех чиновников комитета по контролю за имуществом и главного налогового инспектора отдела оперативного контроля МИФНС № 27 Дениса Кукина. Столь внушительное представительство гости объяснили необходимостью провести следственное действие, а именно — осмотр места происшествия по материалу проверки о возможном преступлении, предусмотренном статьей 238 УК «Оказание небезопасных услуг». Закрыться «Угрюмочная» по новым правилам должна была в семь вечера, но работала.

Гнетущую атмосферу сулящей сплошные неприятности проверки разряжал инспектор Кукин. По своей роли, он должен был искать кассовые аппараты, банковские терминалы, чеки и прочие доказательства оказания услуг после 19.00. Но настроение Кукина явно не способствовало рутинной работе. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что инспектор поражал неутомимой экстравертивностью, показывал служебное удостоверение, заводил задушевные беседы и рассказывал истории из налоговой практики.

В начале второго ночи дух Кукина занял собой все пространство «Угрюмочной», и представители бара набрали «112». Приехал наряд 78-го отдела полиции.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Лялицкий, представители Смольного после телефонных консультаций сообщили, что инспектор к проверке отношения не имеет, и не возражали против его отбытия.

«Тогда мы настояли на том, чтобы на Кукина оформили протокол как на обычного посетителя — за нарушение коронавирусных правил», — сказал Лялицкий.

На налоговика чиновники составили протокол по статье 20.6.1 КоАП, который позже рассмотрит суд, а потом он поехал в 78-й отдел. В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что гражданина доставили из «Угрюмочной» и административно наказали за публичное пьянство. «Штраф оплачен», — уточнили в пресс-службе главка.

В комитете по контролю за имуществом случай с Кукиным комментировать не стали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Бонвиван
Хотели сегодня днем (!) посидеть-пообщаться с приятелем в районе Василеостровской, где пешеходная зона. Сначала пошли в "СПБ" (Самый правильный бар) - он просто заколочен. Уж если сетевые заведения закрываются, то что об остальных говорить? Передел бизнеса? Все под себя забирают родственники Беглова? Так?...
Мужской Взгляд
Дурканул чиновничек, теперь работу придётся искать.
hal9000
Деревня Дураков..такой с красным носом ходит бутылку ищет а жена сзади сковородкой бьет..))
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