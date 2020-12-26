Пьяный сотрудник налоговой инспекции пришел закрывать ночной бар в Петербурге и попал в полицию

Как стало известно «Фонтанке», в баре «Угрюмочная» на Литейном проспекте высадился десант из восьми бойцов ОМОНа, следователя СКР, двух представителей Роспотребнадзора, нескольких полицейских, трех чиновников комитета по контролю за имуществом и главного налогового инспектора отдела оперативного контроля МИФНС № 27 Дениса Кукина. Столь внушительное представительство гости объяснили необходимостью провести следственное действие, а именно — осмотр места происшествия по материалу проверки о возможном преступлении, предусмотренном статьей 238 УК «Оказание небезопасных услуг». Закрыться «Угрюмочная» по новым правилам должна была в семь вечера, но работала.

Успех Смольного по закрытию шести баров-нарушителей ночью 26 декабря омрачила неприятная сцена в «Угрюмочной». Один из проверяющих и сам оказался навеселе.

Гнетущую атмосферу сулящей сплошные неприятности проверки разряжал инспектор Кукин. По своей роли, он должен был искать кассовые аппараты, банковские терминалы, чеки и прочие доказательства оказания услуг после 19.00. Но настроение Кукина явно не способствовало рутинной работе. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что инспектор поражал неутомимой экстравертивностью, показывал служебное удостоверение, заводил задушевные беседы и рассказывал истории из налоговой практики.



В начале второго ночи дух Кукина занял собой все пространство «Угрюмочной», и представители бара набрали «112». Приехал наряд 78-го отдела полиции.



Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иван Лялицкий, представители Смольного после телефонных консультаций сообщили, что инспектор к проверке отношения не имеет, и не возражали против его отбытия.



«Тогда мы настояли на том, чтобы на Кукина оформили протокол как на обычного посетителя — за нарушение коронавирусных правил», — сказал Лялицкий.



На налоговика чиновники составили протокол по статье 20.6.1 КоАП, который позже рассмотрит суд, а потом он поехал в 78-й отдел. В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что гражданина доставили из «Угрюмочной» и административно наказали за публичное пьянство. «Штраф оплачен», — уточнили в пресс-службе главка.