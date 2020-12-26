В Петербурге закрыли 6 баров за несоблюдение коронавирусного режима. Штрафы обещают 250 посетителям

Шесть баров опечатаны за несоблюдение запрета на работу в вечернее и ночное время в Петербурге. Об итогах пятничного рейда отчитались в Смольном 26 декабря.



Бары-нарушители нашли на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Работа заведений приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.



«В отношении владельцев заведений будут возбуждены административные производства. Они предусматривают штраф в размере до трехсот тысяч рублей для юридических лиц. Также будут оштрафованы 259 посетителей баров», — уточнили чиновники.

