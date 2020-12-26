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В Петербурге закрыли 6 баров за несоблюдение коронавирусного режима. Штрафы обещают 250 посетителям

Шесть баров опечатаны за несоблюдение запрета на работу в вечернее и ночное время в Петербурге. Об итогах пятничного рейда отчитались в Смольном 26 декабря.

Бары-нарушители нашли на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Работа заведений приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.

«В отношении владельцев заведений будут возбуждены административные производства. Они предусматривают штраф в размере до трехсот тысяч рублей для юридических лиц. Также будут оштрафованы 259 посетителей баров», — уточнили чиновники.

Все шесть баров-нарушителей продавали алкоголь без лицензии. Следственный комитет проверит факты возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

С 25 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения для общепита. До 29 декабря включительно заведения будут обслуживать посетителей в зале до 19:00, а снова возобновить работу смогут лишь в 6 утра. Ресторанам разрешили выставлять для посетителей зимнюю уличную мебель.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Drak_vr
\ Ресторанам разрешили выставлять для посетителей зимнюю уличную мебель.\ - это что бы кушать на улице и простудиться? Конгениально.
RemyMartin
«Едим дома», «Бухаем дома» )
Zipper
Бегловщина
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