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В Пушкине ветеран отметила 100-летний юбилей. Она вышла на мороз к оркестру

Жительница Пушкина Евгения Максимовна Гринченко отпраздновала столетие 26 декабря. Поздравить ее приехал оркестр, она не смогла усидеть дома.

Фото: фото с сайта www.gov.spb.ru
Фото: фото с сайта www.gov.spb.ru
Фото: фото с сайта www.gov.spb.ru
Фото: фото с сайта www.gov.spb.ru
Фото: фото с сайта www.gov.spb.ru

Как рассказывает администрация Пушкинского района, Евгению Максимовну кроме чиновников и депутатов приехал поздравить оркестр Военно-морского политехнического института. Предполагалось, что «Прощание славянки» она будет слушать из дома, глядя в окно. Однако юбиляр предпочла выйти на улицу, потому что ей было неудобно перед людьми, «что они будут играть для нее на морозе».

Евгения Максимовна родилась в Алтайском крае, но в пять лет осталась сиротой и воспитывалась в Детскосельском детском доме. Во время блокады погиб ее муж, свекры и годовалый сын. В 1942-м приняла присягу, ремонтировала авиамоторы, стала радистом. С 1952 года работала на Ремонтно-механическом заводе в Пушкине.

© Фонтанка.Ру

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