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Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог на шесть миллиардов рублей

Дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на дорожный ремонт — в южных районах города и в северных. Каждый лот оценили в 3 млрд.

Информация о конкурсе опубликована 24 декабря. Сроки окончания работ — до декабря 2022 года. Перечень адресов, которые включены в двухлетние контракты с разбивкой средств, можно найти в документах с расчетом начальной цены.

Фото: Конкурсная документация ДТС
Фото: Конкурсная документация ДТС

Всего на дорожный ремонт в 2021 году заложен 5,1 млрд рублей, еще 700 млн — на капитальный. В следующие два года — 5,3 млрд и 5,6 млрд рублей, все с тем же финансированием капремонта.

Фото: Конкурсная документация ДТС
Фото: Конкурсная документация ДТС

Подробнее о переходе Смольного на двухлетние контракты читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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