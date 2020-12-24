Дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на дорожный ремонт — в южных районах города и в северных. Каждый лот оценили в 3 млрд.



Информация о конкурсе опубликована 24 декабря. Сроки окончания работ — до декабря 2022 года. Перечень адресов, которые включены в двухлетние контракты с разбивкой средств, можно найти в документах с расчетом начальной цены.