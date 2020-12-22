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РПЦ нужен весь Монастырский остров Петербурга. Митрополит снова засматривается на раку Эрмитажа

Петербургская епархия Русской православной церкви хочет получить в свое ведение целиком весь Монастырский остров, на территории которого расположены Александро-Невская лавра, православная Духовная академия и еще несколько объектов, связанных с РПЦ. Ранее священнослужители уже заявляли свои претензии на помещения находящейся там же Благовещенской церкви, где хранятся экспонаты Музея городской скульптуры.

«Надо решать вообще в принципе о передаче всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия. И если говорить о комплексном решении этого вопроса, то <…> этот остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви — конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение», — заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС во вторник, 22 декабря, наместник Александро-Невской лавры в Петербурге епископ Кронштадтский Назарий.

В свою очередь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, выступая на годовом собрании духовенства и мирян, заговорил о передаче серебряной раки для мощей Александра Невского. Сейчас ковчег находится в Эрмитаже, на многолетние просьбы главный музей страны отвечает отказом. Тема поднимается вновь перед 800-летием со дня рождения Александра Невского, которое будут отмечать в следующем году.

«Событием, исполненным глубокого символического значения и исторической правды, стала бы передача епархии лаврских церквей — Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской, в которых располагаются помещения Городского музея скульптуры. Федеральный закон 380-й позволяет это сделать. Мы ждём возвращения в лавру в связи с юбилеем и серебряной раки для мощей святого Александра Невского. Она была изготовлена и подарена лавре по велению императрицы Елисаветы Петровны в 1753 году», — сказал Варсонофий 22 декабря.

В сентябре в Смольном получили обращение от РПЦ о передаче епархии закрепленных за музеем помещениий на втором этаже Благовещенской церкви, где сейчас располагается экспозиция «Знаки памяти». В комитете имущественных отношений Петербурга музейщикам предложили новые помещения на Миргородской улице, которые по факту оказались подвальными и полузатопленными. Об этом рассказывал директор музея Владимир Тимофеев, наотрез отказавшийся перевозить туда уникальные памятники XVIII века.

В начале декабря президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой заявил, что «на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть». Руководитель Минкульта в ответ отметила, что в данный момент этот вопрос прорабатывается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Павел Михайлов
Ну что, демократы- либералы, допрыгались? Хапуги из РПЦ не остановятся, если им хвост не прищемить .21 век, а Россия скатывается в средневековое мракобесие.
Vugluskr
И сказать то ничего нельзя, а то оскорбятся ещё.
alexadmin
Красть целый остров - это как-то жирновато. Хоть бы полуостров...
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