РПЦ нужен весь Монастырский остров Петербурга. Митрополит снова засматривается на раку Эрмитажа

Петербургская епархия Русской православной церкви хочет получить в свое ведение целиком весь Монастырский остров, на территории которого расположены Александро-Невская лавра, православная Духовная академия и еще несколько объектов, связанных с РПЦ. Ранее священнослужители уже заявляли свои претензии на помещения находящейся там же Благовещенской церкви, где хранятся экспонаты Музея городской скульптуры.



«Надо решать вообще в принципе о передаче всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия. И если говорить о комплексном решении этого вопроса, то <…> этот остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви — конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение», — заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС во вторник, 22 декабря, наместник Александро-Невской лавры в Петербурге епископ Кронштадтский Назарий.

