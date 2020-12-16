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Смольный усилит борьбу с подпольными барами. У участников «Карты Сопротивления» и их контрагентов будут искать налоговые нарушения

Правительство Петербурга намерено продолжить проверки участников «Карты сопротивления» даже после того, участники протеста запросили мира. Об этом 16 декабря на совещании в «Невской ратуше» сообщил руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

По его словам, барный протест против коронавирусных ограничений помог чиновникам заметить многолетние нарушения санитарных и иных норм. Так что «романтический флёр» и образ «героев сопротивления» в отношении данных заведений не уместен, подчеркнул чиновник.

Именно поэтому проверки проходят в компании правоохранительных органов. Также в команду входят представители МЧС «для силового проникновения на объекты». Рейд в бар Commode на прошлой неделе уже закончился возбуждением двух уголовных дел.

Участие силовиков в рейдах продолжится. Также чиновники намерены подключить ФНС и проверить контрагентов преступных баров, в том числе арендодателей. Все это позволит «раз и навсегда закрыть в разумном периоде» такие заведения, отметил Александр Ситов.

Правда, выбросив белый флаг, участники сопротивления снова ушли в подполье, рассказал глава Центрального района Максим Мейксин. Бары начали выставлять караульных, которые, завидев вдалеке отряд проверяющих, передают информацию коллегам и те успевают закрыть двери перед носом визитеров, отметил он. Но способ будет найден — сейчас идут консультации с правоохранительными органами.

Подробнее о том, как Смольный намерен бороться с «подпольной империей» барного Сопротивления читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

DenZol
Решили качать законные права и хуже всего, давать советы? Ну мы вам тогда нарушений найдём. С челядью обсуждать из права? Ну уж нет.
Ну молодцы чиновники, лечить таких надо.
alexadmin
Можно основополагающий принцип добавить в конституцию: "Своим все, чужим - закон"
severt
Это позор для чиновников.
Добивать лежачего, какая отвратительная низость со стороны городских властей
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