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Коронавирус плато не заметил. Число госпитализаций в Петербурге за неделю установило новый рекорд

За неделю с 7 по 13 декабря в Петербурге госпитализировали в стационары для взрослых 5785 человек с пневмониями и COVID-19, следует из данных комитета по здравоохранению (есть в распоряжении «Фонтанки»). Это рекордный показатель с самого начала пандемии, следует из графика

Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Предыдущий пик примерно в 5,5 тысячи был зафиксирован две недели назад. На прошлой неделе число госпитализированных немного снизилось, но затем снова резко пошло в рост. Для сравнения — во время июньского пика в «первую волну» в стационары попадало около 5 тысяч человек в неделю.

При этом плато по числу новых выявленных случаев заболеваний в Петербурге сохраняется.

2 декабря власти Петербурга объявили о новых ограничительных мерах. После барного протеста чиновники разглядели плато и обещали подумать об ослаблении режима.

Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

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Комментарии (7)

Валерий Мазнев
Ничего удивительного- по ОМС в тесте на коронавирус отказывают всем! А госпитализируют уже по общим показаниям независимо от теста! Поэтому всем адекватным очевидно, что статистика по вновь выявленным заболевшим- просто голимая ложь, по крайней мере питерских властей! Фактический рост заболеваемости будет продолжаться до тех пор пока власть не добьется снижения загрузки транспорта ( хотя бы путем разнесения времени начала работ на промпредприятиях) и введет дистант в школах по московскому образцу! Но власти некогда- она с барменами воюет!
264530411
Печально, если даже в мед. учреждении маски не носят- Первая семейная стоматология на Гаккелевской 20: младший мед. персонал (две медсестры), управляющая, она же ИП в качестве директора, без масок. Администратор с маской под носом принимает наличные деньги без перчаток, постоянно перемещается от кассы в кабинет врачей и обратно, мытья рук при этом не наблюдается.
Вячеслав Рогожин
Так еще и нет плато. Есть падение числа тестов минимум на четверть.
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