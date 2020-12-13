За неделю с 7 по 13 декабря в Петербурге госпитализировали в стационары для взрослых 5785 человек с пневмониями и COVID-19, следует из данных комитета по здравоохранению (есть в распоряжении «Фонтанки»). Это рекордный показатель с самого начала пандемии, следует из графика
Предыдущий пик примерно в 5,5 тысячи был зафиксирован две недели назад. На прошлой неделе число госпитализированных немного снизилось, но затем снова резко пошло в рост. Для сравнения — во время июньского пика в «первую волну» в стационары попадало около 5 тысяч человек в неделю.
При этом плато по числу новых выявленных случаев заболеваний в Петербурге сохраняется.
2 декабря власти Петербурга объявили о новых ограничительных мерах. После барного протеста чиновники разглядели плато и обещали подумать об ослаблении режима.