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Плато держится. В Петербурге заболеваемость не растёт, но и не падает — за сутки 3768 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки удалось выявить 28 080 случаев коронавируса. Из них 3768 — в Петербурге. Таковы данные оперативного штаба на 13 декабря.

Всего с начала пандемии в стране выявлено более 2,6 млн случаев COVID-19. В Северной столице — более 174 тысяч.

В городе из-за высокой заболеваемости продолжаются рейды по барам. В ночь на 12 декабря в ходе одной такой проверки закрыли 9 заведений. Губернатор Александр Беглов объяснил, зачем так делать

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Комментарии (29)

Memory17
Всё как и у других вирусных инфекций, в каждую волну приблизительно 2 мес рост, потом стабилизация и 2 мес заболеваемость падает. Так было и в первую волну, весной. Разумные меры безопасности надо соблюдать и они могут сократить количество заболевших, но надо понимать, что динамика от этого не изменится.
Abc
Ну и где скачок заболеваемости после концертов Басты, который пророчили чиновники? Хоть бы про свои слова вспомнили, когда цифры статистики рисуют. По собственным ощущениям болеет все больше и больше друзей и знакомых. Некоторые очень тяжело. Тесты далеко не у всех сделаны.
dragvs
Неофициально уже погибло примерно 200 тыс человек от коронавируса в России. С таким «плато» будет примерно 30 тыс погибших в месяц.
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