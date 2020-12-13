Плато держится. В Петербурге заболеваемость не растёт, но и не падает — за сутки 3768 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки удалось выявить 28 080 случаев коронавируса. Из них 3768 — в Петербурге. Таковы данные оперативного штаба на 13 декабря.



Всего с начала пандемии в стране выявлено более 2,6 млн случаев COVID-19. В Северной столице — более 174 тысяч.

В городе из-за высокой заболеваемости продолжаются рейды по барам. В ночь на 12 декабря в ходе одной такой проверки закрыли 9 заведений. Губернатор Александр Беглов объяснил, зачем так делать