В Париже на митинг вышли 50 тысяч человек. Демонстранты устроили беспорядки и подожгли Банк Франции, полиция ответила водометами

Принятие законопроекта «О глобальной безопасности» привело к многотысячным демонстрациям в Париже и других городах Франции.
«В Париже, Бордо, Лилле, Лионе, Реймсе, Тулузе… <...> проходят «марши свобод» против законопроекта «О глобальной безопасности». В Париже в марше приняли участие 46 тысяч человек», — сообщает 28 ноября издание Le Monde.
Во французской столице акция стартовала на площади Республики, где начались беспорядки, которые продлились несколько часов. Демонстранты жгли автомобили, пытались поджечь здание Банка Франции, били стекла в ресторанах, а также бросали брусчатку в полицейских.
Ça brûle, les sommations sont inaudibles. Un camion lanceur d’eau approche. #marchesdeslibertes pic.twitter.com/pPKLglq1m5— Pierre Bouvier (@pibzedog) November 28, 2020
Как отмечают журналисты, французская полиция выбрала «оборонительную тактику» и в начале предпочитала не вмешиваться, однако затем применила водомёты и слезоточивый газ.
Les manifestants tapent sur les palissades entourant la colonne de Juillet #marchesdeslibertes pic.twitter.com/2M46IuKxkv— Pierre Bouvier (@pibzedog) November 28, 2020
На это неделе Нацсобрание Франции приняло в первом чтении спорный законопроект «О глобальной безопасности», 24 статья которого подразумевает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро или даже год в тюрьме за распространение изображений или личных данных полицейских или жандармов «с очевидной целью причинения вреда». Документ вызвал недовольство у СМИ и правозащитников, которые увидели в нем цензуру.
UPDATE: Many protesters, police, and journalists have been injured during protests in recent years, including several Associated Press journalists. #ParisProtests #Paris pic.twitter.com/Houx3Jq30n— The Dispatcher HQ (@TheDispatcherHQ) November 28, 2020