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В Париже на митинг вышли 50 тысяч человек. Демонстранты устроили беспорядки и подожгли Банк Франции, полиция ответила водометами

Принятие законопроекта «О глобальной безопасности» привело к многотысячным демонстрациям в Париже и других городах Франции.

«В Париже, Бордо, Лилле, Лионе, Реймсе, Тулузе… <...> проходят «марши свобод» против законопроекта «О глобальной безопасности». В Париже в марше приняли участие 46 тысяч человек», — сообщает 28 ноября издание Le Monde.

Во французской столице акция стартовала на площади Республики, где начались беспорядки, которые продлились несколько часов. Демонстранты жгли автомобили, пытались поджечь здание Банка Франции, били стекла в ресторанах, а также бросали брусчатку в полицейских.

Как отмечают журналисты, французская полиция выбрала «оборонительную тактику» и в начале предпочитала не вмешиваться, однако затем применила водомёты и слезоточивый газ.

На это неделе Нацсобрание Франции приняло в первом чтении спорный законопроект «О глобальной безопасности», 24 статья которого подразумевает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро или даже год в тюрьме за распространение изображений или личных данных полицейских или жандармов «с очевидной целью причинения вреда». Документ вызвал недовольство у СМИ и правозащитников, которые увидели в нем цензуру.

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Комментарии (9)

daisychain
Ну, это всё ерунда. Вот если бы стаканчиком с кофе в ля-гвардейца кинули или круассаном по шлему ударили, была бы опасность державе и гвардейцу!
А банк франции у них каждый заезжий павленский поджигает.
Савва Морозов
кагаул, демокгатия в опасности. геронтофил-садист-фашист пытает мирных людей в застенках Лувра. почему молчит вся либегхальная общественность России?! санкции, санкции, санкции.
zzz34
Вот это люди
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