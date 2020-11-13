«С чем нельзя бороться, лучше не бороться». Смольный и полиция поддержали идею депутатов об эксперименте с временем продажи алкоголя

Правительство Петербурга и полиция поддержали идею петербургских депутатов провести эксперимент с увеличенным временем продажи алкоголя в рознице. Об этом рассказали представители ведомств 13 ноября в ходе заседания комитета по законодательству ЗакСа. О планах разрешить продавать алкоголь до 23:00, а не до 22:00, как сейчас, глава комитета Денис Четырбок рассказал накануне. По его словам, законопроект уже готов, но пока с его внесением решили не торопиться и сначала оценить реакцию общественности.

Бизнес инициативу уже поддержал. Чиновникам, как выяснилось, либерализация законодательства также оказалась не чуждой. «Мы поддерживаем инициативу. Следует провести общественное обсуждение и в качестве пилотного проекта рассмотреть увеличение на один час работы с учетом кризисных явлений, которые сложились», — сообщила Екатерина Афонина, начальник юридического управления комитета по промышленной политике. Заместитель главы юридического комитета Денис Хасаншин согласился с идеей эксперимента сроком на один год. По данным заместителя начальника правового управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Марии Шермонтовой, за неполный 2020 год в Северной столице выявили 430 фактов нарушения времени розничной продажи алкоголя. Для сравнения, в 2019 году таких случаев было зафиксировано 234. Представитель ведомства также согласилась, что рассмотрение законопроекта об увеличении легального времени реализации спиртного возможно «с учетом мнения общественности». Присутствовавшие на заседании ретейлеры отметили, что нововведение поможет наполнить городской бюджет налогами, поскольку переведет продажи спиртного из серой зоны в белую. По их мнению, также было бы целесообразно увеличить время продажи за счет утренних часов, то есть отпускать товар с 9:00, а не с 11:00, как сейчас. «Утром поток страждущих идет в подвальчики и покупает то, что нужно», — рассказал совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.