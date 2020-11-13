В ВОЗ рассказали, как побороть тревогу из-за пандемии коронавируса

Испытывать страх и беспокойство в период пандемии COVID-19 — это нормально, но их можно снизить. Главный совет — придерживаться регулярного распорядка дня. РИА Новости 13 ноября цитирует представителя Всемирной организации здравоохранения: «Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью. Поэтому нормально и понятно, что люди испытывают страх в контексте пандемии COVID-19».

К страху перед вирусом добавляются изменения в повседневной жизни, например ограничения передвижения. «Тяжелая утрата, изоляция, потеря дохода и страх могут спровоцировать психические расстройства или усугубить существующие, — отмечают в ВОЗ. — Многие люди могут столкнуться с увеличением количества употребляемого алкоголя и наркотиков, бессонницей и беспокойством. Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен». В новых условиях — будь это работа на дому или временная безработица, домашнее обучение детей и полная самоизоляция — следует заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье. «Мы можем многое сделать для нашего психического благополучия. Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время тому, что вам нравится», — советуют медики.