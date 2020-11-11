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11.11.2020 21:37
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Италия перешагнула отметку в миллион случаев ковида, в США — рекорд по числу заражений и госпитализаций

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты, в разных странах фиксируют рекорды заболеваемости или смертности.

Количество заразившихся коронавирусом в Италии 11 ноября превысило миллион. После 32 961 случая за последние сутки общий показатель с начала пандемии вырос до 1 028 424, сообщает министерство здравоохранения республики. Умерли за 24 часа 623 человек — это максимум с апреля.

В Испании за последние сутки от коронавируса скончались 411 человек — это максимум второй волны. В королевстве уже выявлено почти 1,4 млн инфицированных, около 39,7 тыс. пациентов умерли.

Кроме того, в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев заражения в сутки — 136 325. Число госпитализаций впервые превысило 60 тысяч за 24 часа.

Великобритания преодолела отметку в 50 тысяч по числу умерших от ковида. Она стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики. За последние сутки COVID-19 диагностировали ещё у 22,9 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились с начала пандемии более 51 млн 518 тыс. человек, умерли более 1 млн 276 тыс. инфицированных.

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Комментарии (3)

Alex001
Сурово в этих двух странах всё.
Интересно, почему. Климат или какая-то генетическая непереносимость?
virusanet
фейк ньюс.
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