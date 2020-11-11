Италия перешагнула отметку в миллион случаев ковида, в США — рекорд по числу заражений и госпитализаций

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты, в разных странах фиксируют рекорды заболеваемости или смертности.

Количество заразившихся коронавирусом в Италии 11 ноября превысило миллион. После 32 961 случая за последние сутки общий показатель с начала пандемии вырос до 1 028 424, сообщает министерство здравоохранения республики. Умерли за 24 часа 623 человек — это максимум с апреля.

В Испании за последние сутки от коронавируса скончались 411 человек — это максимум второй волны. В королевстве уже выявлено почти 1,4 млн инфицированных, около 39,7 тыс. пациентов умерли.