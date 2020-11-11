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11.11.2020 12:25
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В Петербурге предложили задействовать таксопарки для развозки горожан на сдачу тестов на коронавирус

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев даст поручение проработать возможность сотрудничества с таксопарками города в части развозки горожан на КТ и сдачу тестов на коронавирус. Об этом он 11 ноября сообщил во время выступления в Заксобрании, передает корреспондент «Фонтанки».

Предложение задействовать таксопарки внес депутат Константин Чебыкин. Чиновник оценил инициативу и пообещал, что сегодня же даст поручение рассмотреть такую возможность.

В Петербурге в рамках волонтерской программы «Мы вместе» горожане с личными автомобилями могут принять участие в волонтерской работе по развозке сотрудников медицинских организаций.

Ранее вице-губернатор рассказал, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Петербурге планируется задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений: Центра им. Алмазова, Центра экстренной медицины им. Никифорова МЧС и НИИ фтизиопульмонологии Минздрава.

За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485).

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Комментарии (4)

MuCephei_88
Вице-губернатор явно неадекватен. После таких предложений нужно проводить проверку на профпригодность. Хотя и так всем все ясно.
Skazochny
Популизм
dedmoroz_5e4d8827384c2
поскольку таксопарков давно нет, это похоже на информационный шум в тренде вирусного проекта
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