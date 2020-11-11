В Петербурге предложили задействовать таксопарки для развозки горожан на сдачу тестов на коронавирус

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев даст поручение проработать возможность сотрудничества с таксопарками города в части развозки горожан на КТ и сдачу тестов на коронавирус. Об этом он 11 ноября сообщил во время выступления в Заксобрании, передает корреспондент «Фонтанки».



Предложение задействовать таксопарки внес депутат Константин Чебыкин. Чиновник оценил инициативу и пообещал, что сегодня же даст поручение рассмотреть такую возможность.

В Петербурге в рамках волонтерской программы «Мы вместе» горожане с личными автомобилями могут принять участие в волонтерской работе по развозке сотрудников медицинских организаций.