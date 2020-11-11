В Петербурге предложили задействовать таксопарки для развозки горожан на сдачу тестов на коронавирус
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев даст поручение проработать возможность сотрудничества с таксопарками города в части развозки горожан на КТ и сдачу тестов на коронавирус. Об этом он 11 ноября сообщил во время выступления в Заксобрании, передает корреспондент «Фонтанки».
Предложение задействовать таксопарки внес депутат Константин Чебыкин. Чиновник оценил инициативу и пообещал, что сегодня же даст поручение рассмотреть такую возможность.
В Петербурге в рамках волонтерской программы «Мы вместе» горожане с личными автомобилями могут принять участие в волонтерской работе по развозке сотрудников медицинских организаций.
Ранее вице-губернатор рассказал, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Петербурге планируется задействовать мощности трех федеральных медицинских учреждений: Центра
За последние сутки в Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по приросту заболевших — предыдущий был поставлен накануне (1485).