Глава ВОЗ: Пандемия вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Надо переосмыслить лидерство

Как передаёт ТАСС , 9 ноября в Женеве на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, возобновившейся после почти шестимесячного перерыва, её участники почтили минутой молчания память умерших от COVID-19. «Сегодня зарегистрировано почти 50 млн инфицированных, более 1,2 млн ушли из жизни, и еще миллионы погибли ввиду разрыва цепочки здравоохранения, — заявил глава ВОЗ. — <…> Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить».

Он подчеркнул, что пандемия негативно влияет на борьбу с другими болезнями: с корью в Мексике, желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде.

«Нынешний кризис не будет последним», — предрёк Гебрейесус и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития, «вылечиться от геополитического раскола», «переосмыслить лидерство», преодолеть неравенство в сфере здравоохранения, «неравенство, которое лежит в основе большого числа проблем в мире».

Говоря о вакцине от коронавируса, Гебрейесус отметил, что она должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар». «Однако вакцина не снимет проблему уязвимости. Она не может решить проблему недостаточного количества глобальных инвестиций в важнейшие функции общественного здравоохранения, — сказал Гебрейесус. — Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства».

В заявлении, распространенном в преддверии форума, ВОЗ призвала «готовиться к новой пандемии уже сейчас». На сессии планируется принять резолюцию «об усилении подготовки к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении».