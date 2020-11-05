Впервые за 11 лет финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» прошёл без гостей и зрителей. Но самое главное — участниц было много, а победительницы смогут представить город и область на национальном конкурсе «Миссис Россия» и международных — «Миссис Вселенная» или «Миссис Земной шар».

Как сообщает 5 ноября пресс-служба конкурса, «Миссис Санкт-Петербург 2020» стала 28-летняя дизайнер одежды и автор курсов для женщин Валерия Тулаева, мать двоих детей. Титул «Миссис Санкт-Петербург Классик 2020», который присуждается участницам в возрасте от 40 лет, завоевала заведующая гинекологическим отделением Александровской больницы 44-летняя Мария Резник. «Миссис Ленинградская область 2020» стала 29-летняя ландшафтный дизайнер Олеся Грачева, живет в Гатчине и работает на авиационном заводе. Эксклюзивный титул «Гран Королева» получила 48-летняя бизнесвумен Екатерина Приходько, многодетная мать.