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05.11.2020 11:48
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Четырёх миссис выбрали в Петербурге. Посмотрите на красавиц, оставшихся без зрителей

Впервые за 11 лет финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» прошёл без гостей и зрителей. Но самое главное — участниц было много, а победительницы смогут представить город и область на национальном конкурсе «Миссис Россия» и международных — «Миссис Вселенная» или «Миссис Земной шар».

Как сообщает 5 ноября пресс-служба конкурса, «Миссис Санкт-Петербург 2020» стала 28-летняя дизайнер одежды и автор курсов для женщин Валерия Тулаева, мать двоих детей. Титул «Миссис Санкт-Петербург Классик 2020», который присуждается участницам в возрасте от 40 лет, завоевала заведующая гинекологическим отделением Александровской больницы 44-летняя Мария Резник. «Миссис Ленинградская область 2020» стала 29-летняя ландшафтный дизайнер Олеся Грачева, живет в Гатчине и работает на авиационном заводе. Эксклюзивный титул «Гран Королева» получила 48-летняя бизнесвумен Екатерина Приходько, многодетная мать.

Валерия Тулаева. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Валерия Тулаева. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Мария Резник. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Мария Резник. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Олеся Грачева.&nbsp;Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Олеся Грачева. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Екатерина Приходько.&nbsp;Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Екатерина Приходько. Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»

«Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» — один из самых крупных городских конкурсов красоты в России по числу участниц. В финале участвовали 48 женщин в возрасте от 26 до 54 лет. Среди них пять мам особенных детей, четыре матери пятерых детей и две бабушки. Это женщины самых разных профессий — успешные предпринимательницы, врачи, сотрудницы строительных, водоохранных, металлопрокатных предприятий, кандидат физико-математических наук — научный сотрудник Института РАН, актриса и «голос петербургского метро».

Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»
Фото конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»

Кастинги проходили с декабря прошлого года, весной конкурс ушёл в онлайн-режим. Допуск к финалу получили только дамы, имеющие справки об отсутствии COVID-19; все участницы во время конкурса были в масках.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Перебрали конечно с фотошопом.
Pilk
А зачем их так отретушировали ? Жесть какая
EveReady
Перебор с фотошопом. На манекены похожи.
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