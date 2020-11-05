Четырёх миссис выбрали в Петербурге. Посмотрите на красавиц, оставшихся без зрителей
Впервые за 11 лет финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» прошёл без гостей и зрителей. Но самое главное — участниц было много, а победительницы смогут представить город и область на национальном конкурсе «Миссис Россия» и международных — «Миссис Вселенная» или «Миссис Земной шар».
Как сообщает 5 ноября пресс-служба конкурса, «Миссис Санкт-Петербург 2020» стала 28-летняя дизайнер одежды и автор курсов для женщин Валерия Тулаева, мать двоих детей. Титул «Миссис Санкт-Петербург Классик 2020», который присуждается участницам в возрасте от 40 лет, завоевала заведующая гинекологическим отделением Александровской больницы 44-летняя Мария Резник. «Миссис Ленинградская область 2020» стала 29-летняя ландшафтный дизайнер Олеся Грачева, живет в Гатчине и работает на авиационном заводе. Эксклюзивный титул «Гран Королева» получила 48-летняя бизнесвумен Екатерина Приходько, многодетная мать.
«Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» — один из самых крупных городских конкурсов красоты в России по числу участниц. В финале участвовали 48 женщин в возрасте от 26 до 54 лет. Среди них пять мам особенных детей, четыре матери пятерых детей и две бабушки. Это женщины самых разных профессий — успешные предпринимательницы, врачи, сотрудницы строительных, водоохранных, металлопрокатных предприятий, кандидат физико-математических наук — научный сотрудник Института РАН, актриса и «голос петербургского метро».
Кастинги проходили с декабря прошлого года, весной конкурс ушёл в онлайн-режим. Допуск к финалу получили только дамы, имеющие справки об отсутствии COVID-19; все участницы во время конкурса были в масках.