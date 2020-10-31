Девушка на каршеринговом «Поло» собрала светофоры на проспекте Медиков
Ночная поездка по Петроградскому району Петербурга закончилась аварией для водителя арендованного автомобиля. Досталось машине и дорожным знакам.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», немногим позже полуночи 31 октября водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и влетел в светофор на проспекте Медиков, 10. Поверженные дорожные знаки и разбросанные по дороге части машины не оставили равнодушными автомобилистов — заявку в скорую оставлял едва ли не каждый проезжавший.
В паблике уточняют, что водитель не пострадал, помощь медиков не понадобилась. Очевидцы случившегося добавляют, что за рулём Polo каршерингового сервиса «Делимобиль» была девушка.