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31.10.2020 11:20
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Девушка на каршеринговом «Поло» собрала светофоры на проспекте Медиков

Ночная поездка по Петроградскому району Петербурга закончилась аварией для водителя арендованного автомобиля. Досталось машине и дорожным знакам.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», немногим позже полуночи 31 октября водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и влетел в светофор на проспекте Медиков, 10. Поверженные дорожные знаки и разбросанные по дороге части машины не оставили равнодушными автомобилистов — заявку в скорую оставлял едва ли не каждый проезжавший.

В паблике уточняют, что водитель не пострадал, помощь медиков не понадобилась. Очевидцы случившегося добавляют, что за рулём Polo каршерингового сервиса «Делимобиль» была девушка.

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Комментарии (3)

ppky0323
КарШАР со знаком «начинающий водитель», просто страшный сон...
dim2405
Девушка 1972 гр!)
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