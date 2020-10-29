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29.10.2020 19:54
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Ссора с отцом девушки закончилась для молодого человека в бетонном полу гаража под Петербургом

Сотрудники уголовного розыска задержали 63-летнего жителя поселка Первомайское в Приозерском районе Ленобласти по подозрению в убийстве 26-летнего мужчины, пропавшего еще 15 июля прошлого года. Об этом 29 октября пишет 47news.

Задержанный рассказал, что тело пропавшего находится в бетонном полу его гаража на территории поселка. Эта информация подтвердилась. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека могло стать огнестрельное ранение. В СК Ленобласти сообщили изданию, что уголовное дело по статье «убийство» было возбуждено еще летом — после обращения в полицию бабушки мужчины.

По предварительной версии, убитый дружил с дочерью подозреваемого. Между мужчинами якобы произошел конфликт, который привел к убийству.

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