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24.10.2020 10:10
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В субботу погода даст петербуржцам погулять, но вынудит одеться теплее

Похолодание снова пришло в Петербург 24 октября. Вместе с этим прекратился дождь, из-за облаков выглянуло солнце.

«Сегодня, 24 октября, на синоптическую ситуацию в Северной столице повлияет небольшой, промежуточный гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, большую часть дня обойдется без осадков, лишь ближе к вечеру местами проморосят слабые дожди. Среднесуточная температура понизится и окажется на 2–3° ниже климатической нормы», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём воздух прогреется лишь до 7 градусов. Сначала северо-западный, а затем юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

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