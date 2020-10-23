Учёные выявили новые последствия COVID-19. Болезнь может состарить на 10 лет и отразиться на IQ

Заражение коронавирусом может повлиять на когнитивные способности переболевших так, будто они постарели на десять лет. К такому выводу пришли британские учёные, которые исследовали 84 тысячи человек.



«Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами по сравнению с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни», — 23 октября цитирует выводы ТАСС.

Исследование группы британских нейрофизиологов и медиков под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира опубликовано в электронной библиотеке medRxiv.