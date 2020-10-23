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23.10.2020 15:53
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Учёные выявили новые последствия COVID-19. Болезнь может состарить на 10 лет и отразиться на IQ

Заражение коронавирусом может повлиять на когнитивные способности переболевших так, будто они постарели на десять лет. К такому выводу пришли британские учёные, которые исследовали 84 тысячи человек.

«Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами по сравнению с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни», — 23 октября цитирует выводы ТАСС.

Исследование группы британских нейрофизиологов и медиков под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира опубликовано в электронной библиотеке medRxiv.

Добровольцам, которые переболели коронавирусом, предлагали пройти онлайн-тесты на сообразительность. Оказалось, что те, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме, справились с заданиями на 65% хуже своих здоровых ровесников. Эксперты утверждают, что такие данные эквивалентны тому, если бы эти больные постарели примерно на 10 лет.

При этом больше всего проблем, согласно результатам эксперимента, у переболевших коронавирусом вызвали задания на понимание текста и смысла слов, однако на умение запоминать числа, на пространственную память и эмоции заболевание не повлияло.

Ранее группа японских учёных сообщила, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может быть выпадение волос. Примерно каждый пятый из участников исследования заметил проблемы с волосами спустя два месяца после выздоровления.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Что ещё эти учёные прикрутят к этой вирусяке?
Пол, случаем, у тех, кто переболел не меняется? Хвост не отрастает?
Чудаки.
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