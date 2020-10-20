Мурманское МЧС показывает, как при волнах 2,5 метра ищут рыбаков затонувшего судна
На месте крушения маломерной лодки в Мурманской области до сих пор продолжаются спасательные работы — они идут уже три дня. Видео поиска показало областное ГУ МЧС.
Как пишет 20 октября «СеверПост», из десяти человек (это были рыбаки), которые находились на борту затонувшего судна, один найден погибшим. Двух ищут. Семерых спасли на следующий день после происшествия, 18 октября. Ночь они провели на скале, и утром их взял на борт пограничный катер.
Спасатели ПСП МАКАСЦ продолжают обследовать береговую линию. Вертолёт Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра задействован для поиска пропавших рыбаков и для доставки на место специалистов спасательных подразделений и сотрудников следственных органов. Поисковые работы осложняются сильным ветром с порывами до 16 метров в секунду, высота волн достигает 2,5 метров. С родственниками рыбаков работают психологи, отмечают в МЧС.
Маломерное судно «Юбилейный» затонуло вечером 17 октября в районе губы Вайда в Баренцевом море. «Судно ударилось боком о скалу, спасшиеся рыбаки говорят, что сломался генератор, и судно шло в полной темноте. По словам очевидцев, семеро оказались на скале и провели там около трёх часов, пока их не нашли местные работники», — рассказывала бывший депутат горсовета Мурманска Светлана Макарова «ВКонтакте».