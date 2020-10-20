На месте крушения маломерной лодки в Мурманской области до сих пор продолжаются спасательные работы — они идут уже три дня. Видео поиска показало областное ГУ МЧС.

Как пишет 20 октября «СеверПост», из десяти человек (это были рыбаки), которые находились на борту затонувшего судна, один найден погибшим. Двух ищут. Семерых спасли на следующий день после происшествия, 18 октября. Ночь они провели на скале, и утром их взял на борт пограничный катер.