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15.10.2020 12:31
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На КАД Петербурга повздорили водители. Один обстрелял машину другого из аэрозольного пистолета

Сотрудники полиции задержали участника дорожного конфликта, произошедшего с 14 на 15 октября на кольцевой автодороге Петербурга. В ходе ссоры мужчина обстрелял машину оппонента.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 15 октября в полицию Всеволожского района с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что несколькими часами ранее на КАД у него произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля KIA Ceed, в ходе которого тот дважды выстрелил по его машине «Мазде».

Машину стрелявшего полицейские нашли в Выборгском районе Петербурга. За рулем оказался 30-летний уроженец Новосибирской области, сейчас он живет в Северной столице, официально не работает. Было установлено, что Mazda обстреляли из аэрозольного пистолета.

Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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