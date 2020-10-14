Начинается первый в России процесс о геноциде в годы Великой Отечественной. Он был в деревне, входившей в Ленобласть

В новгородской деревне Жестяная Горка, которая во время войны входила в Ленинградскую область, проводились массовые расстрелы мирного населения. Весной 2019 года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там более 500 останков, в том числе детей от 5 лет. В общей сложности, по данным прокуратуры, каратели лишили жизни как минимум 2,6 тысячи человек. Признать эти убийства геноцидом потребовала Генеральная прокуратура России .

Признание геноцида может дать толчок юридическому анализу преступлений нацистов в СССР, объяснил агентству старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин. Тема Жестяной Горки впервые прозвучала на суде в Великом Новгороде в 1947 году, «тогда за организацию казней (на 25 лет лагерей) был осужден генерал Курт Херцог». «Однако многих исполнителей так и не удалось привлечь к ответственности, поскольку они скрылись за рубежом. И в перестройку многие розыскные дела были списаны в архив, включая дело о казнях в Жестяной Горке», — рассказал историк.

В самой Германии суды над почти столетними преступниками проходят до сих пор. Ещё Нюрнбергский суд установил, что массовые убийства нацистами мирного населения «достигли предела <…> в Советском Союзе и Польше», где приобрели «чудовищные» масштабы. В приговоре подчёркивалось, что зверства совершались «не только в целях подавления оппозиции и сопротивления», но были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами.