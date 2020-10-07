Туман захватит улицы Петербурга. Автомобилистам посоветовали уступить

Петербургских автомобилистов предупреждают о снижении видимости на городских дорогах в ночь на 8 октября. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и ранним утром в четверг, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.



По информации ведомства от 7 октября, в ночные и утренние часы четверга в отдельных районах города ожидается туман. В связи с этим владельцам машин напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. При этом, если есть возможность воздержаться от поездки во время такой погоды, лучше всего ею воспользоваться.

