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06.10.2020 14:32
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«Зенит» уволил селекционный отдел вместе с главным скаутом

Футбольный клуб «Зенит» расстался с главой селекционной службы Антоном Евменовым, а также со всем селекционным отделом. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев.

«Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела», — заявил Медведев, но отказался уточнить, что это означает.

Антон Евменов пришел в «Зенит» на должность главного скаута весной 2019 года. Он считается одним из лучших специалистов в России по латиноамериканскому футбольному рынку. Тем не менее это второе увольнение за последние три года. Причем в предыдущий раз, в 2017 году, его также увольняли из «Зенита». Также он работал в ЦСКА и ФК «Москва».

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