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02.10.2020 13:21
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На границе с Финляндией вновь появились пятничные очереди

Финляндия лишь немного либерализовала пропускной режим, допустив к себе владельцев недвижимости, но этого оказалось достаточно, чтобы у границы снова выстроились очереди.

По данным ресурса granitsa-online на 12:29 2 октября, на выезде «Торфяновка» в очереди стоят 53 машины, на «Брусничном» — 63, въехать в Финляндию через Светогорск пытаются 43 машины.

Напомним, что беспрепятственно в Суоми с 1 октября могут проехать владельцы недвижимости и родители несовершеннолетних детей, которые находятся в стране. Осталась и возможность пересечь границу по неотложным обстоятельствам: рождение ребёнка, тяжелая болезнь близкого родственника, свадьба или устойчивые отношения. Но это еще придется доказать документально.

Подробнее о возможности открытия финских границ для россиян читайте в интервью «Фонтанке» генконсула Финляндии в Петербурге.

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Комментарии (5)

Вотоночё
Хоть тушкой, хоть чучелом...
gencon
Люди куда же вы? А как же скрепы?
dedmoroz_5e4d8827384c2
срочно заколотить забор!
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