На границе с Финляндией вновь появились пятничные очереди

Финляндия лишь немного либерализовала пропускной режим, допустив к себе владельцев недвижимости, но этого оказалось достаточно, чтобы у границы снова выстроились очереди.



По данным ресурса granitsa-online на 12:29 2 октября, на выезде «Торфяновка» в очереди стоят 53 машины, на «Брусничном» — 63, въехать в Финляндию через Светогорск пытаются 43 машины.



Напомним, что беспрепятственно в Суоми с 1 октября могут проехать владельцы недвижимости и родители несовершеннолетних детей, которые находятся в стране. Осталась и возможность пересечь границу по неотложным обстоятельствам: рождение ребёнка, тяжелая болезнь близкого родственника, свадьба или устойчивые отношения. Но это еще придется доказать документально.

