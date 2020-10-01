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01.10.2020 16:10
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«Силовые машины» могут выйти из партнерства с Siemens уже весной 2021 года

«Силовые машины» могут выйти из совместного с Siemens предприятия ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) уже весной 2021 года.

«Они в феврале подали заявление о выходе из СП. Этот процесс находится в экономической и финансовой плоскости, стороны должны обсудить, кто кому что должен, найти компромисс. Этот процесс с подачи заявления, наверное, займет год примерно. То есть весной будущего года этот процесс может быть завершен, если ничего другого не произойдет», — сообщил 1 октября «Интерфаксу» технический директор СТГТ Александр Лебедев.

Ранее глава Siemens в России Александр Либеров говорил, что германский концерн может выкупить долю «Силовых машин» в СТГТ в 2021 году.

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Комментарии (4)

PROM
доигрались в СП в немцами, развалили завод
RemyMartin
и чего делать будут?
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