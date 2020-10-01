В США меняют правила предвыборных дебатов после перебранки Байдена и Трампа
Неординарные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена привели к тому, что специальная комиссия внесет изменения в эту процедуру. Модераторам дадут дополнительные полномочия, чтобы обеспечить больший порядок.
«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — приводит сообщение комиссии телеканал CBS 1 октября.
В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников, если те начнут перебивать и оскорблять друг друга.
Как сообщает CNN, Байден одобрил действия комиссии, а в штабе Трампа возмутились решению, заявив, что «Трамп доминировал на дебатах, поэтому Байден пытается вмешаться в работу модераторов». При этом большинство американцев отдали демократу победу в первых президентских дебатах.