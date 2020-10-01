В США меняют правила предвыборных дебатов после перебранки Байдена и Трампа

Неординарные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена привели к тому, что специальная комиссия внесет изменения в эту процедуру. Модераторам дадут дополнительные полномочия, чтобы обеспечить больший порядок.



«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — приводит сообщение комиссии телеканал CBS 1 октября.



В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников, если те начнут перебивать и оскорблять друг друга.

