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01.10.2020 07:34
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В США меняют правила предвыборных дебатов после перебранки Байдена и Трампа

Неординарные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена привели к тому, что специальная комиссия внесет изменения в эту процедуру. Модераторам дадут дополнительные полномочия, чтобы обеспечить больший порядок.

«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — приводит сообщение комиссии телеканал CBS 1 октября.

В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников, если те начнут перебивать и оскорблять друг друга.

Как сообщает CNN, Байден одобрил действия комиссии, а в штабе Трампа возмутились решению, заявив, что «Трамп доминировал на дебатах, поэтому Байден пытается вмешаться в работу модераторов». При этом большинство американцев отдали демократу победу в первых президентских дебатах.

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