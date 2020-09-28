Основатель Московской Хельсинкской группы правозащитник Юрий Орлов скончался в возрасте 96 лет

Основатель Московской Хельсинкской группы диссидент и правозащитник Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет в США. Об этом 28 сентября сообщили в МХГ.



«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением... Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — говорится в сообщении.

