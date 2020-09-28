Основатель Московской Хельсинкской группы правозащитник Юрий Орлов скончался в возрасте 96 лет
Основатель Московской Хельсинкской группы диссидент и правозащитник Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет в США. Об этом 28 сентября сообщили в МХГ.
«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением... Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — говорится в сообщении.
МХГ была создана в мае 1976 года, Орлов был арестован в том же году. В 1977-м его приговорили к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». В 1986-м выслали из СССР в обмен на разведчика Геннадия Захарова.