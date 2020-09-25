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25.09.2020 22:22
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Маркировать пиво по предложению министра Мантурова могут начать весной

Минпромторг активно готовится к тому, чтобы начать эксперимент по маркировке пива уже весной 2021 года. С предложением министр Мантуров обратился к Путину, пивовары не поддержали.

Маркировка, подобная той, которая теперь необходима для каждой коробки с парой ботинок, может появиться на пиве, а позже и на всем остальном алкоголе. Министр Денис Мантуров предложил дополнительно «нагрузить» этим отрасль на совещании с президентом 9 сентября. 25 числа сообщается, что эксперимент готовы начинать весной. Министр считает, что маркировка поможет победить часть рынка контрафакта.

Минпромторг оценивает объем нелегального пивного рынка в 5–12% в зависимости от региона, а потери бюджета — до 22 млрд руб. в год.

Пивовары же сочли инициативу избыточной, в первую очередь потому что она станет вторым акцизом. Производственные линии для маркировки пива придется переоборудовать, что неизбежно приведет к удорожанию напитка.

Маркировать товары в России обязали производителей меховых изделий, табачной продукции, обуви и лекарств. На очереди фототовары, шины, парфюмерия, легкая промышленность и молочная продукция.

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Комментарии (6)

Nafanka
Ох, как уже задрали эти мантры про мифическое "бедное население"... Ну не надо уже "своё" население примазывать к "нашему"... В салонах - не протолкнуться - всё "условно бедное население" машины от миллиона и выше скупает, в ресторанах не посидеть - и там "условно бедное население", квартиры раскуплены... Хватит уже ныть и нюнить про "бедное население"... Новое что-нибудь повыдумывайте... что лЕ...
Ivan Topor
Да всё что угодно можно промаркировать! Любую буханку хлеба, пачку макарон, кочан капусты... И поиметь с этого лишние миллиарды. В стране, где нищее население молча проглатывает очредное ограбление, можно и не такое творить. До поры до времени.
local_
Их самих надо промаркировать.Чтобы,когда попадутся,на разбирательства времени не тратить.
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