Маркировать пиво по предложению министра Мантурова могут начать весной
Минпромторг активно готовится к тому, чтобы начать эксперимент по маркировке пива уже весной 2021 года. С предложением министр Мантуров обратился к Путину, пивовары не поддержали.
Маркировка, подобная той, которая теперь необходима для каждой коробки с парой ботинок, может появиться на пиве, а позже и на всем остальном алкоголе. Министр Денис Мантуров предложил дополнительно «нагрузить» этим отрасль на совещании с президентом 9 сентября. 25 числа сообщается, что эксперимент готовы начинать весной. Министр считает, что маркировка поможет победить часть рынка контрафакта.
Минпромторг оценивает объем нелегального пивного рынка в 5–12% в зависимости от региона, а потери бюджета — до 22 млрд руб. в год.
Пивовары же сочли инициативу избыточной, в первую очередь потому что она станет вторым акцизом. Производственные линии для маркировки пива придется переоборудовать, что неизбежно приведет к удорожанию напитка.
Маркировать товары в России обязали производителей меховых изделий, табачной продукции, обуви и лекарств. На очереди фототовары, шины, парфюмерия, легкая промышленность и молочная продукция.