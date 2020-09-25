Маркировать пиво по предложению министра Мантурова могут начать весной

Минпромторг активно готовится к тому, чтобы начать эксперимент по маркировке пива уже весной 2021 года. С предложением министр Мантуров обратился к Путину, пивовары не поддержали.



Маркировка, подобная той, которая теперь необходима для каждой коробки с парой ботинок, может появиться на пиве, а позже и на всем остальном алкоголе. Министр Денис Мантуров предложил дополнительно «нагрузить» этим отрасль на совещании с президентом 9 сентября. 25 числа сообщается, что эксперимент готовы начинать весной. Министр считает, что маркировка поможет победить часть рынка контрафакта.

