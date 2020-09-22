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22.09.2020 08:55
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Влюблённый из Подмосковья украл невесту в Петербурге, но полиция испортила кавказский обычай

Матримониальный порыв жителя Московской области рискует закончиться уголовным делом в Петербурге. Потенциальную невесту он забрал на глазах у родителей и полдня продержал её взаперти, объясняя, что такое любовь.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября, накануне в половине шестого у дома №35 на Маршала Захарова притормозил белый «Киа Рио», смуглый водитель втолкнул в салон местную жительницу, которой через пару дней исполнится 20 лет, и вдавил газ. Телефон полиции тут же набрали двое. Одним из них оказался отец девушки, запомнивший номер автомобиля. По его словам, с похитителем он не знаком.

Полицейские отыскали пропавшую к половине пятого утра в квартире на Парашютной. Там её пленил 34-летний житель Московской области, который кардинально подошёл к устройству своего семейного счастья. Девушку вернули родителям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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