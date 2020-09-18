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18.09.2020 15:18
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«Могут возобновиться на любом этапе». Роспотребнадзор рассказал, в каком случае закроет школы и вернет другие коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор может вернуть ограничения «в случае осложнения эпидемиологической ситуации», сообщил заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания ведомства Алексей Лукьянченко в ходе онлайн-конференции с бизнесом 18 сентября.

По его словам, решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались коронавирусные запреты. Напомним, к основным относится коэффициент распространения заболевания, наличие свободных коек и охват тестирования. Но значения этих параметров представитель Роспотребнадзора называть не стал. «Ограничительные мероприятия могут возобновиться на любом этапе», — сказал он. Впрочем, пока такой вопрос не рассматривается. «Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации нет, говорить об этом преждевременно», — заверил Алексей Лукьянченко предпринимателей.

На решения Роспотребнадзора также будет влиять то, как будет развиваться сезонная эпидемия гриппа, на которую в этом году наложится коронавирусная инфекция, сказала руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия. По ее словам, подъем уже начался — заболеваемость увеличилась на 10–15 %, но пока сохраняется на неэпидемическом уровне. Введение частичных ограничений будет рассматриваться при превышении эпидемического порога на 50 % и более. Это могут быть меры как для отдельных учреждений (например, образовательных), так и для всего города. Но весной 2020 года Роспотребнадзор закрыл школы при превышении порога среди учащихся на 20 %. «В тот момент мы уже знали, что надвигается эпидемия коронавируса, и, не дождавшись 50 %, мы приняли решение о приостановлении образовательного процесса», — отметила Ирина Чхинджерия.

Значение эпидпорога по гриппу рассчитывается отдельно для каждой недели как на всех жителей, так и для отдельных групп населения. Сейчас у взрослых показатель заболеваемости превышен на 16 %, у школьников находится на уровне эпидпорога.

Смольный также пока не определил параметры, на основании которых хотел принимать решения об ужесточении коронавирусного режима, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Но и о новых послаблениях пока мечтать не приходится.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Игорь1974
Очень интересно вышло как все перевели в разряд услуг и образование и медицину и даже какие-то госуслуги вдруг вырисовались именно как услуги. И теперь во все это суют свой нос совершенно некомпетентные люди из организации которая должна занимать именно услугами, торговлей и прочей потребительщиной. Но тем чем они должны заниматься, они не занимаются. Зато суют свой нос в медицину, образование... они не смотрят что в школах текут потолки, что у больных пролежни...они суют свой нос в то как отрывать школы и рассаживать школьников. И теперь дети ходят в школу к 7 утра и учатся массой во вторую смену. Это какой у нас САНПИН позволяет такое ?!
TresAmigos
Надеюсь все уже все поняли и эту дичь никто соблюдать не станет
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