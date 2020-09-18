«Могут возобновиться на любом этапе». Роспотребнадзор рассказал, в каком случае закроет школы и вернет другие коронавирусные ограничения
Роспотребнадзор может вернуть ограничения «в случае осложнения эпидемиологической ситуации», сообщил заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания ведомства Алексей Лукьянченко в ходе онлайн-конференции с бизнесом 18 сентября.
По его словам, решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались коронавирусные запреты. Напомним, к основным относится коэффициент распространения заболевания, наличие свободных коек и охват тестирования. Но значения этих параметров представитель Роспотребнадзора называть не стал. «Ограничительные мероприятия могут возобновиться на любом этапе», — сказал он. Впрочем, пока такой вопрос не рассматривается. «Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации нет, говорить об этом преждевременно», — заверил Алексей Лукьянченко предпринимателей.
На решения Роспотребнадзора также будет влиять то, как будет развиваться сезонная эпидемия гриппа, на которую в этом году наложится коронавирусная инфекция, сказала руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия. По ее словам, подъем уже начался — заболеваемость увеличилась на
Значение эпидпорога по гриппу рассчитывается отдельно для каждой недели как на всех жителей, так и для отдельных групп населения. Сейчас у взрослых показатель заболеваемости превышен на
Смольный также пока не определил параметры, на основании которых хотел принимать решения об ужесточении коронавирусного режима, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Но и о новых послаблениях пока мечтать не приходится.