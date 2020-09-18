«Могут возобновиться на любом этапе». Роспотребнадзор рассказал, в каком случае закроет школы и вернет другие коронавирусные ограничения

По его словам, решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались коронавирусные запреты. Напомним, к основным относится коэффициент распространения заболевания, наличие свободных коек и охват тестирования. Но значения этих параметров представитель Роспотребнадзора называть не стал. «Ограничительные мероприятия могут возобновиться на любом этапе», — сказал он. Впрочем, пока такой вопрос не рассматривается. «Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации нет, говорить об этом преждевременно», — заверил Алексей Лукьянченко предпринимателей.

На решения Роспотребнадзора также будет влиять то, как будет развиваться сезонная эпидемия гриппа, на которую в этом году наложится коронавирусная инфекция, сказала руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия. По ее словам, подъем уже начался — заболеваемость увеличилась на 10–15 % , но пока сохраняется на неэпидемическом уровне. Введение частичных ограничений будет рассматриваться при превышении эпидемического порога на 50 % и более. Это могут быть меры как для отдельных учреждений (например, образовательных), так и для всего города. Но весной 2020 года Роспотребнадзор закрыл школы при превышении порога среди учащихся на 20 % . «В тот момент мы уже знали, что надвигается эпидемия коронавируса, и, не дождавшись 50 % , мы приняли решение о приостановлении образовательного процесса», — отметила Ирина Чхинджерия.